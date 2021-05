Některá středočeská města už PCR testování, jež často bývá spojováno nejen s vyšší spolehlivostí a přesností výsledků, ale také s možností šetrnějšího odběru vzorku k následné analýze v laboratoři, platí školám ze svých rozpočtů. V řadě dalších míst o možnosti spolupráce s některou z laboratoří, jež tuto službu nabízejí, uvažují nyní nově.

Vyjasnit a informovat

V pátek to potvrdila hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková (STAN), která dlouhodobě vystupuje právě jako zastánkyně PCR metody – tedy za situace, kdy už vůbec musí být děti ve školách testovány. Výslovně ji označuje za „jedinou rozumnou cestu“. Mimo jiné zdůrazňuje, že koronavirovou nákazu zaznamenanou u dětí odhalila z 98 procent právě PCR metoda: antigenní testy podle jejích slov upozornily na pouhá dvě procenta případů. Od rána prý v pátek téměř nepřetržitě zvedala telefon, aby zástupcům obcí odpovídala na otázky, kam se obrátit a jak při jednání s laboratoří postupovat. Jde totiž o zakázku, s jakou dosud nemají zkušenosti ani školy (byť některé už dostaly od laboratoří nabídky), ani obce.

Potřebné přehledy pro školy i obce kraj nachystá, slibuje hejtmanka. Byť nezastírá, že řadu podrobností ještě bude třeba vyjasnit. Připomněla v té souvislosti dosavadní zkušenosti, které označila jako „schizofrenní situaci“. „My připravujeme informace pro školy, celý den něco zařizujeme – a pak si večer pustíme televizi a zjistíme, že se udály zvraty, které naši práci zničily,“ posteskla si.

Podrobnější informace si slibuje zvláště od pravidelné úterní videokonference hejtmanů se členy vlády. S tím, že upřesnit je zejména třeba pokyny k takzvanému poolování. Jeho prostřednictvím se PCR testy zlevňují, když se pro jednu společnou analýzu smíchají části několika vzorků – a samostatně by se zbylé části zkoumaly až v případě, kdy by tato směs měla pozitivní výsledek. Jestliže se očekává, že většina testovaných bude negativní, snižuje to náklady. Vedou se však debaty, zda takto míchat pět vzorků, šest, deset – nebo dokonce až 25. Sama Pecková by to nechala na jednotlivých laboratořích, které přece mají akreditaci a nejlépe znají své přístroje i používanou chemii. Znát, zda se bude uplatňovat nějaký závazný pokyn, je podle ní podstatné pro určení ceny.

Podrobnosti nutno zjistit

Již v pondělí bude krajský úřad pro školy a obce vytvářet seznamy laboratoří, které ve středních Čechách mohou PCR testování zajistit. Deníku Pecková řekla, že nejde jen o ty, které v regionu sídlí; trasy pro svoz vzorků si zde mohou vytvořit i pracoviště odjinud. Od ministra zdravotnictví Petra Arenbergera (za ANO) prý hejtmanka ví o 133 laboratořích, které tuto službu zajišťují v rámci republiky. Z nich zatím byli zástupci kraje v užším kontaktu se sedmi. V pondělí také bude krajský úřad zjišťovat, zda by testování pro školy mohly nabídnout středočeské nemocnice (což se ale zatím příliš nadějně nejeví).

Výběr partnera pro zajištění testování si však školy musí zajistit samy – a to podle libosti: nemusí to být firma ze seznamu dodaného krajským úřadem. Přímo testování kraj zajišťovat nebude – šlo by totiž o takové peníze, kdy by se dostal do režimu veřejné zakázky s povinnosti soutěžit dodavatele (přičemž výběrové řízení by přineslo zdržení). Což ostatně může být problém i některých větších škol.

Poslední výsledky testování ve středočeských školách

* Antigenní testování 3. května:

- Testováno 68 826 dětí: 13 pozitivních antigenních výsledků, přičemž konfirmace PCR testem potvrdila 8 pozitivních; 2 výsledky byly negativní – a 3 neprůkazné

- Testováno 13 130 pedagogů: 3 pozitivní antigenní výsledky, přičemž konfirmace PCR testem potvrdila 2 pozitivní



* PCR testování ve speciálních školách 4. května:

- Ve 14 školách testováno 313 dětí: bez pozitivního výsledku



Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje