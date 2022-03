Odemykání řek nebo úklidy

Sázavu symbolický klíč odemkne již v sobotu, přičemž se účastníci sejdou po desáté hodině v Týnci nad Sázavou před budovou Bisportu. Pak se vydají po vodě do Pikovic. Neděli velikonoční Dlouhá připomíná jako den, kdy se uskuteční Velikonoční Mastník. Právě na 17. dubna bude pro tento potok zajištěn dostatek vody. „Ve splouvaném úseku ze Sedlčan do Radíče Mastník příjemně teče a meandruje,“ připomněla lákadla, jichž si lze užívat pouze výjimečně. O šest dní později, v sobotu 23. dubna, pak bude odemčena nížinná řeka Mrlina, klidně plynoucí mezi lesy, poli i lučinami. Připravuje se splutí z Rožďalovic do Nymburka, kde odpoledne dojde i na slavnostní odemčení Labe. Již v sobotu 9. dubna si zřejmě někteří Středočeši vyrazí i na Malou Skálu na Jablonecku, kde se bude odemykat Jizera.

Z úklidů v okolí řek, které jsou se zahájením vodácké sezony leckde spojeny, krajská turistická centrála upozorňuje na více akcí, jež se konají 2. dubna v rámci kampaně Ukliďme Česko. „Letos zároveň ve dnech 8.–10. dubna proběhne již 17. ročník akce Čistá řeka Sázava,“ upozornila Dlouhá ještě na tradiční čištění břehů, jež se stalo jedním z prvních zapojení dobrovolníků svého druhu.

Centrála cestovního ruchu také připomíná tradici paroplavby sahající až do roku 1865, kdy provoz zahájila dodnes funkční lodní linka z Prahy do Štěchovic. „Historický parník Vltava, zapsaný jako kulturní památka České republiky, po stejné trase v letošní sezoně poprvé vyrazí v neděli 1. května,“ zve Dlouhá. Připomíná i linku z Prahy na Mělník, jež bude v provozu od 19. června. Od počátku července pak začnou jezdit také lodní linky na slapské a orlické přehradě. A výletní loď Král Jiří v Poděbradech? Ta svou sezonu zahájila již se začátkem března.

Letošní rok by také měl být významný pro příznivce voroplavby: čeká se její zápis na seznam nemateriálního dědictví UNESCO. K tomu Patrik Macho, který je v krajské centrále cestovního ruchu koordinátorem vodní, cyklistické a železniční turistiky, připomíná, že tuto tradici udržuje a obnovuje zejména spolek Vltavan Davle. „Staví vory, pořádá akce pro veřejnost, návštěvníci místního muzea se mohou v sezoně projet i na historickém šífu,“ konstatoval Macho. Připomenutí vorařiny i vodáctví z éry počátků trampského hnutí lze najít i v některých muzejních expozicích. Už jste si prohlédli třeba Muzeum střední Vltavy a balonového létání v Chotilsku?

Dění kolem vody také rozčeří několik tradičních závodů. Z nich Středočeská centrála cestovního ruchu vybírá Sázavský SAMBA maraton ze Zlenic do Pikovic (30. dubna), závod ČPV Sázava na trase z Týnce nad Sázavou do Pikovic (21. května) či ve stejném termínu Vodácký maraton na Berounce z Dolan u Chrástu do Nezabudic u Branova – přičemž účastníci si připomenou, že se koná již jeho 45. ročník. Dokonce jubilejní 50. ročník oslaví ve dnech 6.–8. května Sázavské pádlo pro dětské vodácko-turistické oddíly na trase z Krhanic do Pikovic. Na termín 24.–26. června se pak chystá legendární etapový vodácký závod České Budějovice–Praha.