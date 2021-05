„Pokud se informace českých tajných služeb potvrdí, je třeba jasně a efektivně reagovat. Česká republika je samostatný a svrchovaný stát pevně ukotven ve strukturách EU a NATO. Vyhoštění 18 členů ruské ambasády, na které ukazují naše tajné služby, by měl být první krok. Předpokládám další součinnost s našimi spojenci v rámci struktur EU a NATO. Zároveň velmi děkuji našim zpravodajským a tajným službám za jejich dlouhodobou a kvalitní práci pro bezpečnost naší země,” uvedl ve svém prohlášení.

„Ve světle současných informací si nedovedu představit, že by tak strategickou infrastrukturu státu, jako je jaderný blok elektrárny, měly stavět nedemokratické státy, na jejichž nepřátelské aktivity na našem území naše tajné služby dlouhodobě upozorňují,” dodal s tím, že předseda senátního výboru pro bezpečnost, obranu a zahraničí Pavel Fischer svolá bezpečnostní výbor Senátu. “Předpokládám, že věc bude diskutována i na středečním plénu Senátu, kde budou ostatní senátoři i blíže informováni,” dodal Ivo Trešl.

Později odpoledne ktiticky zareagoval také na mlčení Hradu. „Přestože nejsem voličem Miloše Zemana, tak je to prezident České republiky. Proto jako občan této země od něho, jako od nejvyššího ústavního činitele a prezidenta země, očekávám, že v této bezprecedentní situaci veřejně vystoupí, zaujme postoj a sdělí svůj názor na současnou situaci nám, ostatním občanům. To, že se k tomu vyjádří až příští neděli, mi přijde nešťastné a vyvolává to jen další spekulace v již tak nepřehledné situaci. Jako lékař-chirurg si nedovedu představit situaci, že pacientovi s náhlou příhodou břišní nebo otevřenou zlomeninu řeknu, že ho o svém názoru na další postup léčby budu informovat za týden. Jak by se asi pacient tvářil,” napsal.