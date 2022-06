Sedm československých výsadkářů, kteří v kostele 18. června 1942 po dlouhém boji s mnohonásobnou přesilou zemřeli, nejdřív připomněl seskok tří výsadkářů z velitelství vzdušných sil české armády v Zítkových sadech. Tři parašutisté seskočili dnes před 09:30 z vrtulníku z výšky 1000 metrů. Po pětisekundovém volném pádu roztáhli padáky a vlajky České republiky, Slovenska a Velké Británie. Po několika okamžicích doskočili zkušení výsadkáři na vyznačené místo v Zítkových sadech. Akce se účastnila i ministryně obrany Jana Černochová (ODS).

Za účasti politiků včetně premiéra Petry Fialy (ODS) se následně od 10:00 konala bohoslužba v kostele, v jehož kryptě gestapo před 80 lety našlo úkryt sedmi výsadkářů po zradě dalšího parašutisty Karla Čurdy. Lidé se pomodlili za "duše padlých vojáků, umučených členů protinacistického odboje i za všechny oběti heydrichiády".

Bohoslužby si vyslechli a za parašutisty zapálili svíčky kromě Fialy a Černochové také předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09), ministr kultury Martin Baxa (ODS), ředitel Bezpečnostní informační služby Michal Koudelka a další činitelé. Bezprostředně po bohoslužbě se zástupci vlády, Senátu, Sněmovny, pražského magistrátu, armády či dalších bezpečnostních složek přesunuli před chrám, kde se uskutečnil pietní akt. Věnce a květiny účastníci každý rok v tento den kladou k otvoru do krypty, na němž jsou dodnes viditelné stopy střel, kterými se je nacisté snažili zlikvidovat československé vojáky. Prezidenta Miloše Zemana při ceremoniálu zastoupil ředitel zahraničního odboru Pražského hradu Rudolf Jindrák.

Poprvé se mohl pietního aktu zúčastnil i německý velvyslanec v České republice. Současný ambasador Spolkové republiky Německo Andreas Künne toto gesto na twitteru ocenil. "Dělat to, co je správné - i když to může znamenat tu nejvyšší oběť. Výsadkáři, kteří provedli úspěšný útok na Heydricha, takovou odvahu měli. Jejich čin byl v roce 1942 světlem v temnotě nacistické diktatury," napsal poté, co ke kryptě položil věnec se stuhou v německých barvách. "Jsem vděčný za gesto, že se pietního aktu před kostelem svatého Cyrila a Metoděje mohl poprvé zúčastnit i německý velvyslanec," dodal Künne.

Památku parašutistů si připomněli i pražští hasiči, kteří pod hrozbou smrti byli donuceni se před 80 lety zapojit do obléhání chrámu a postavit se proti svým krajanům.

V české historii je podle Fialy mnoho události a činů, na které můžeme být hrdí a které si máme připomínat. "Patří k nim i neuvěřitelně statečný boj československých parašutistů, kteří se před 80 lety nacistům statečně bránili v kostele svatých Cyrila a Metoděje až do poslední chvíle. Jejich obrovská odvaha se navždy zapsala do paměti našeho národa. Čest jejich památce," uvedl předseda vlády.

Nejsme na to pyšní, tehdy to pro ty hasiče byla volba mezi životem a smrtí.



Dvaatřicet pražských hasičů bylo pod hrozbou smrti donuceno stát proti svým krajanům.



Gabčík, Kubiš a spol. jsou hrdiny tohoto národa. Tímto jim vzdáváme hold. #nikdynezapomeneme

V kostele zemřeli Jan Hrubý, Jaroslav Švarc, Josef Valčík, Jozef Gabčík, Adolf Opálka, Jan Kubiš a Josef Bublík. Většina z nich v bezvýchodné situaci zvolila dobrovolnou smrt.

Parašutisté z několika výsadků, kteří byli vysláni z Londýna na pomoc domácímu odboji, se dostali na území protektorátu na konci roku 1941. Atentát provedli Kubiš a Gabčík z operace Anthropoid. Na Heydricha, který byl do Prahy vyslán, aby zlomil domácí protinacistický odpor a připravoval plány na likvidaci celého českého národa, zaútočili 27. května 1942. Jeden z nejvýše postavených představitelů nacistického režimu zemřel na následky atentátu 4. června.