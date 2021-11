Škoda zve na veletrh s automobily. Zájemcům je ukáže i nechá vyzkoušet

Jaké to je řídit elektromobil? I to se Škoda Auto chystá ve spolupráci s autorizovanými prodejci představit při krátkých testovacích jízdách v rámci třetího ročníku e-SALONu, který se od čtvrtka (což je den vyhrazený pro odborníky a média) do neděle uskuteční na výstavišti PVA Expo v pražských Letňanech.

Elektromobil Škoda Enyaq iV. | Foto: Škoda Auto

Na tomto „veletrhu čisté mobility" mladoboleslavská automobilka představí své elektrické i plug-in hybridní modely: v hlavní roli bude čistě elektrický model Enyaq iV, avšak automobilka přiveze i hybridní vozy Superb iV, Superb Combi iV, Octavia RS iV a Octavia Combi RS iV. S největším zájmem se ale určitě setká trojice vystavených enyaqů. Vedle sportovně laděné varianty Sportline uvidí návštěvníci i zaváděcí akční model Founders Edition – a velkým lákadlem se má stát ředitelský vůz z letošní Tour de France v originální podobě. Současně automobilka přiblíží návštěvníkům také všechny navazující služby; mluvčí firmy Pavel Jína hovoří v té souvislosti o kompletním ekosystému elektromobility. „Součástí výstavy budou také doplňky, služby, aplikace a legislativa spojená s alternativními pohony vozidel," konstatoval. Návštěvníci se na stánku Škody Auto mimo jiné dozvědí, jak si elektrický vůz správně vybrat či jak ho nabíjet jak v domácím, tak i veřejném prostředí. Dojde ale rovněž na seznámení s fungováním baterií nebo na informace o zárukách a servisních nákladech. Veletrh e-SALON se v Praze koná po třetí, přičemž hned od počátku je v oboru řazen mezi významné události evropského formátu. Druhý ročník se uskutečnil ještě před koronavirovou pandemií v listopadu 2019. Na akci, kam tehdy přišlo téměř 25 tisíc návštěvníků, Škodovka prezentovala především model Superb iV. Tentokrát představí širší rodinu aut, ale i svou strategii. Podle ní má značka Škoda být do roku 2030 jednou z pěti v Evropě nejprodávanějších – přičemž v nabídce mají přibýt ještě nejméně tři další plně elektrické modely.