„Syn má problémy s motorikou a špatně mluví. V SPC nám doporučili, ať na nedostatcích po celý rok pracujeme. Zatímco teď by se v září ve škole trápil, rok navíc mu snad pomůže,“ věří pětatřicetiletá Michaela Nováková.

O tom, že je první třída pro další rozvoj dítěte zcela zásadní, mluví i Galina Jarolímková, ředitelka Pedagogicko-psychologické poradny Praha. „Pokud je odklad povinné školní docházky opodstatněný, může být pro dítě velkou úlevou. Nezvládnutá první třída totiž může ve školákovi zanechat spoustu nepříjemných zážitků. Ty pak mohou dětem způsobit bloky, které si nesou v lepším případě po dobu školní docházky a v horším po celý život,“ řekla Pražskému deníku Galina Jarolímková.

OBRAZEM: Novou sochu Krista pro nejmodernější pražský kostel vytvořil Petr Váňa

Stává se totiž, že pokud rodiče trvají na nástupu do školy a odklad povinné školní docházky odmítnou, prvňáčkovi, který neprospívá, může třídní učitel navrhnout ještě během prvního pololetí, aby se vrátil zpátky do mateřské školy.

„Tím však zbytečně vystavíme dítě ostudě z toho, že vedle svých vrstevníků pohořelo. Takový handicap se potom těžko překonává,“ vysvětluje Jarolímková.

Klíčový šestý rok

V pedagogicko-psychologických poradnách se však setkávají i s tím, že přestože je dítě podle vyšetření zralé na to jít do školy, rodiče přesvědčují psychology, že chtějí své dítě nechat ještě rok doma. „Aktuálně mají rodiče největší obavy z distanční výuky, nároků na domácí přípravu i na ně samotné,“ popisuje Erika Bartová z Pedagogicko-psychologické poradny Středočeského kraje, podle které počet žádostí o odklad školní docházky ze stran rodičů každým rokem narůstá.

Bubny-Zátory: Lidé mají více času vyjádřit se k největšímu pražskému brownfieldu

Psychologové však varují, že i nevhodný odklad může naopak dítě zbytečně v rozvoji zbrzdit. „Šest let věku je pro děti klíčovým rokem k získávání nových vědomostí, které nasávají jako houby. Některé výzkumy dokonce ukazují, že rok nástupu dítěte do školy silně ovlivňuje jeho budoucí vzdělávání a kariéru. Pokud je tak dítě v šesti letech na nástup do školy zralé, není důvod povinnou školní docházku odkládat,“ varuje Jarolímková.

Zralé děti odkladem zpohodlní

Podle ní děti, které jsou zralé a mají odklad, se pak ve školce mohou časem nudit. A následkem toho i zlobit, zpohodlnět a nenaučí se vynakládat úsilí. „Jsou pak ve srovnání s ostatními výrazně vyspělejší a nemusí si časem se svým kolektivem rozumět,“ dodává Jarolímková. Zbytečnými odklady jsou nejvíce ohroženy děti ze sociálně slabšího prostředí, které v důsledku nižší stimulace nemusí plně rozvinout svůj potenciál.