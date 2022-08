Cílem je předejít situaci s nedostatkem kapacity školních autobusových spojů, vysvětlil mluvčí kraje David Šíma. „Jízdní řády tak mohou být na základě informací obcí a ve spolupráci s dopravci upraveny tak, aby se zabránilo jakýmkoli komplikacím při dopravě dětí,“ konstatoval. S tím, že pro představitele samospráv nejde o překvapení: oslovil je dopis od organizátora dopravy IDSK neboli Integrované dopravy Středočeského kraje s žádostí o informace týkající se nástupu dětí do škol.

Nejde přitom o mapování dětí odjíždějících z domova do školy, ale spíš těch, které do větších sídel přijíždějí, upřesnil náměstek hejtmanky Petr Borecký (STAN), jenž má v radě kraje na starost oblast veřejné dopravy. „Vedení obcí jsme požádali o informace, kolik žáků k 1. září do jejich základních škol nastoupí. Respektive ze kterých obcí a směrů budou na danou základní školu dojíždět,“ uvedl Borecký. „Tyto důležité informace nám pomohou předejít situacím s nedostatkem kapacity školních autobusových spojů,“ poznamenal.

Některé změny už se rýsují

Už nyní je jasné, že v některých středočeských oblastech od září ke změnám skutečně dojde – a budou se týkat nejenom časů, ale i tras linek. Úpravy kraj chystá hlavně v blízkém okolí Prahy – v některých oblastech Říčanska, Kostelecka, Úvalska a Dolnobřežanska. „Vycházejí z vyhodnocení provozu v loňském roce a zohledňují připomínky obcí i cestujících,“ uvedl Šíma. Připomíná, že opatření také reagují na to, že nově je nutné zajistit spojení do škol ve Zdiměřicích, Jirnech a Stříbrné Skalici – a také zajistit dostatečnou kapacitu autobusů pro studenty dojíždějící do škol v Kutné Hoře. Právě odtud v minulém školním roce přicházelo nejvíce stížností.

Borecký věří, že díky sdílení informací se podaří vyladit jízdní řády tak, aby k vážnějším steskům nebyl důvod – a to ve všech oblastech kraje. „Na základě informací obcí o případném významném zvýšení počtu žáků ve školách bychom v rámci provozních možností rádi reagovali tím, že kapacity spojů v daných časech navýšíme,“ slibuje náměstek hejtmanky.

Již připravované změny pro nový školní rok

- Posílení linky 381 v době mezi 7:15 a 7:45 na příjezdu do Kutné Hory od Kostelce nad Černými lesy a Zásmuk a mezi 13:00 a 15:00 na odjezdu z Kutné Hory do stejných směrů na interval 30 minut s nasazením kloubových autobusů.

- Po dohodě s dopravci Arriva Střední Čechy a Arriva autobusy došlo ke změně umístění tří kloubových autobusů – s přesunem do provozovny Čáslav, aby bylo zajištěno posílení kapacity školních spojů na lince 705 mezi Čáslaví, Kutnou Horou a Kolínem.

- S obcemi je řešena oblast Kralup nad Vltavou, konkrétně obsluha škol mezi Holubicemi a Kralupy na Vltavou, kde se počítá s úpravou trasy a jízdního řádu linky 316.

- V oblasti Voticka budou na základě požadavku obcí upraveny jízdní řády linek 451 v lokalitě Heřmaniček a 532 v Neustupově a Jankově.

- Na Hořovicku se jedná s obcí Zaječov o úpravě školních spojů na lince 546 – a z dlouhodobější perspektivy je prověřována možnost rychlejšího spojení této obce s Příbramí.

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje