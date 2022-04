„Naše úvodní návštěva se zaměřila na dvě třídy, které tragédie zasáhla bezprostředně. Jedná se o třídu, do níž docházel mladík podezřelý z vraždy učitele a také o kolektiv, který se stal nechtěným svědkem té události, protože měl vyučování naproti kabinetu zavražděného,“ sdělila Pražskému deníku ředitelka poradny poté, co s kolegy vystoupila před studenty a chystala se na setkání s pedagogy.

VIDEO: Zadržení podezřelého žáka. Měl zabít svého učitele mačetou

„Při prvním setkání jsme především těm mladým mužům vysvětlili, že jejich tíživé stavy například v podobě ‚nočních můr‘ jsou přirozenou reakcí na to, co se stalo. Každý reaguje trochu jinak a míra traumatu je taky různá. Snažili jsme se je uklidnit i různými relaxačními cvičeními a v neposlední řadě jsme jim nabídli možnost o čemkoliv si promluvit individuálně s námi či jinými odborníky,“ upřesnila Galina Jarolímková, která také zdůraznila, že spolupráce s vedením školy je od tragického čtvrtku vynikající a na straně ředitele i jeho kolegů je prý patrná snaha řešit situaci systémově. „Přímo ve škole budeme ještě v úterý a pak po Velikonocích. A dále podle potřeby. Vraždou zdrcená třída to má o to náročnější, že jde o maturitní ročník. Škola je těmto maturantům jednoznačně připravená vyjít vstříc,“ dodala psycholožka.

Devatenáctiletý mladík, který pravděpodobně usmrtil svého kantora mačetou, je ve vyšetřovací vazbě. „Jako vazební důvod shledal soud nebezpečí, že obviněný uprchne, bude se skrývat, aby se vyhnul trestnímu stíhání, respektive soud zohlednil skutečnost, že obviněnému hrozí vysoký trest a také nebezpečí opakování trestné činnosti, pro kterou je stíhán,“ uvedl Aleš Cimbala, mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze. Školák je obviněný z vraždy, kterou podle dosavadního vyšetřování spáchal úmyslně a s rozmyslem. Za to může jít na dvanáct až dvacet let za mříže.

Student zabil učitele v kabinetu mačetou. Pátraly po něm stovky policistů

Cimbala současně požádal veřejnost o jistou zdrženlivost při poptávání informací o případu. „V této počáteční fázi není možné popisovat úkony orgánů činných v trestním řízení doslova v přímém přenosu. Též s ohledem na šetření práv dotčených osob (pozůstalí, osoba věku blízkého mladistvému) nebudeme k věci v současné chvíli poskytovat žádné bližší informace,“ zdůraznil Cimbala. Velký zájem o kauzu je podle něj pochopitelný, ale nesmí přerůst ve „veřejný lynč“.

„Zásadní je to, že podezřelý teď není pro nikoho hrozbou. Policii při vyšetřování zajímají všechny aspekty související s trestným činem. Není ale v její kompetenci řešit například systémovou bezpečnost škol,“ odpověděl mluvčí na náš konkrétní dotaz, jestli je předmětem zkoumání i otázka, jak se dostal vražedný nástroj do školní budovy.