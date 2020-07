/FOTOGALERIE/ Středočeští radní rozhodli o tom, že se Středočeský kraj připojí k memorandu o spolupráci na slavnostech připomínající výročí mučednické smrti svaté Ludmily. Největší akcí je pak Národní pouť na Tetín plánovaná na sobotu 11. září příštího roku.

Ze Svatoludmilské poutě na Tetíně. | Foto: Pavel Paluska

V roce 2021, a to konkrétně ve středu 15. září, uplyne 1100 let od mučednické smrti svaté Ludmily, která je považována za matku národa a je jednou z výrazných postav české historie. Memorandum má být uzavřeno mezi Středočeským krajem a Českou biskupskou konferencí, Arcibiskupstvím pražským, Spolkem Svatá Ludmila 1 100 let, městem Beroun, Římskokatolickou farností Beroun, obcí Tetín, Sdružením sv. Ludmily na Tetíně a Svazkem Dolní Berounka a Berounsko.