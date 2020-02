Dvě provozovny v Nymburce a jedna v Českém Brodě – přičemž před inspektory Státní zemědělské a potravinářské inspekce obstály všechny tři. Takový byl středočeský podíl na testování kvality fritovacích olejů používaných podnikateli k přípravě pokrmů nabízených zákazníkům, o němž ve čtvrtek informoval mluvčí inspekce Pavel Kopřiva. Rovněž Praha si z tohoto pohledu vedla slušně.

Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Celorepublikově, kdy už je řeč o hodnocení 98 vzorků prověřovaných loni od léta do podzimu na 82 místech, však výsledky nebyly žádná sláva. „Každá šestá restaurace připravuje pokrmy na přepáleném fritovacím oleji,“ upozornil Kopřiva na to, co prozrazují čísla. S poznámkou, že přepálené fritovací oleje obsahují látky škodlivé pro lidské zdraví – a odborná literatura zmiňuje i možné karcinogenní účinky.