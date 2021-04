„Co na říct, je to obrovská tragédie. Petra Kellnera tady měli všichni rádi. Staral se o okolí a například pomáhal v zimě udržovat cestu. Do té doby se tu často nedalo vůbec projet,“ říká místní pamětnice paní Dana.

„S Petrem Kellnerem jsem se nikdy osobně nesetkala, viděla jsem ho jen jednou, když svoji usedlost stavěl. Za mě to byl moc hezký a schopný chlap, je ho velká škoda a celé rodině chceme i my sousedé vyjádřit upřímnou soustrast. Je to velká tragédie,“ řekla jedna ze vzdálenějších sousedek.

Vrtulník nad zahradami

Smutnou zprávou byli zaskočeni i další lidé ze sousedství, kteří nedaleko údolí Podkozí žijí. Svou usedlost si podle nich nejbohatší Čech postavil v místech, kde měla jeho rodina už kdysi dávno historicky kořeny.

„Líbilo se nám, že měl velký cit pro přírodu. Dům, který si nechal postavit, do údolí krásně zapadl. Provedl řadu pozitivních změn proti tomu, jak to tam před tím vypadalo. Kromě své usedlosti opravil i most, aby se i ostatní lidé dostali na Podkozí. Nechal všechno předělat, včetně cesty,“ vzpomíná další žena se vzdálenějšího sousedství.

„Protože létal často svým vrtulníkem přímo z domova i do zahraničí, byl to pro něj běžný dopravní prostředek, když jsme seděli venku na zahradě, pokaždé jsme z legrace hlásili: Hele, Péťa se vrací z práce,“ vypráví.

Pomoc škole i spolku

Byť to je do Podkozí blíže z Chyňavy, sídlo Kellnerových oficiálně patří pod Svárov, kde se podnikatelova rodina aktivně zapojuje do místního dění. Osobní vzpomínku na miliardáře má i tamní starosta Ivan Zetek.

„Petr Kellner byl náš soused, vážil si místa, kde žije, a snažil se okolí podporovat. Loni, kdy jsme vybudovali v obci novou základní školu pro druhý stupeň spolu se základní uměleckou školou, nás podpořil prostřednictvím Nadace manželů Kellnerových. Naši školu vybavil počítači a interaktivními tabulemi,“ říká starosta a připomíná, že nadace už po léta podporuje i místní Spolek svárovského zvonu, padesáti tisíci korunami ročně.

Petr Kellner se narodil 20. května 1964 v České Lípě. Své mládí prožil v Liberci. V roce 1986 vystudoval ekonomiku průmyslu na Vysoké škole ekonomické v Praze. Svoji kariéru začal jako referent v podniku zahraničního obchodu Strojimport Praha. Následně pracoval jako asistent produkce a produkční ve Filmovém studiu Barrandov.



V roce 1991 s dalšími společníky, Milanem Maděryčem a Milanem Vinklerem, založili finanční skupinu PPF, z které postupně vybudoval finanční impérium, které jej nominovalo na pozici nejbohatšího Čecha. Pravidelně se umisťoval i v žebříčku nejbohatších lidí světa v časopisu Forbes.



Petr Kellner se věnoval i další filantropii. Například v roce 2002 se svou manželkou Renátou Kellnerovou založili nadaci Educa. Ta poskytla celkem 382 milionů korun na vybudování a provoz osmiletého gymnázia Open Gate. Podporoval i kulturu. Z jeho finančních darů žijí Divadlo Járy Cimrmana či Letní shakespearovské slavnosti. Kellner vlastnil i jednu z největších soukromých sbírek fotografií Josefa Sudka.