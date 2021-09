Úklidová akce už má tradici a obvykle se těší značnému ohlasu; zvlášť v případě příznivého počasí. Koná se i na jaře – byť letos koordinátoři v rámci opatření proti šíření koronaviru nedoporučovali organizované vycházky, ale jen úklidy individuální či rodinné. A právě koronavirová doba má na svědomí, že uklízet je potřebné s větší naléhavostí než jindy: lidé častěji vyráželi do přírody v okolí měst – a zůstalo po nich větší množství odpadků.

Cíl je ale všude stejný: sbíráním povalujících se odpadků odstranit nepořádek, jehož odvezení následně zajistí organizátor. Někde bude akcí hned několik, a to nejen v největších městech: třeba ve Vrchotových Janovicích hned tři.

Přes 120 míst, kam se lidé vydají uklízet, je ve středních Čechách přihlášeno do kampaně Ukliďme Česko s hlavním úklidovým dnem chystaným na sobotu. Dobrovolníky zvou někde obce, jiné akce organizují spolky, školy, firmy - aktivně se hlásí nejen ty menší, ale i takoví giganti jako Škoda Auto nebo Philip Morris - i jednotlivci.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.