K tomu, aby se usnadnila dovolená těm, kteří na kolech či v rámci pěší turistiky plánují vyrazit za poznáváním kulturních i přírodních památek, podle hnutí STAN chybí třeba schválení nových jízdenek v tarifu Pražské integrované dopravy (PID), jež by umožňovaly jízdu skupin výletníků. Či jízdenky pro kola.

Poslankyně a krajská zastupitelka Věra Kovářová upozornila, že v současnosti existuje skupinové jízdné na území Středočeského kraje i Prahy pouze ve formě jízdenky Českých drah – a to ve dvou formách. Buď jako „Skupinová víkendová jízdenka region Středočeský“ nebo jako „Skupinová víkendová jízdenka region Středočeský + MHD Praha“.

Ta v Praze platí i na městskou hromadnou dopravu, avšak v kraji jen ve vlacích Českých drah: není uznávána v navazujících autobusech ani u jiných železničních dopravců. Kovářová požaduje změnu – a to takovou, kdy se budou počítat jen osoby; bez rozlišování toho, kdo je dospělý a kdo dítě.

Je prý třeba myslet i obecně na lepší propojení cyklistiky se systémem integrované dopravy. Tedy s vlaky a autobusy. Jako očekávaná námitka nicméně může zaznít, že dřív, než se začnou řešit takovéto podrobnosti, by bylo třeba dokončit samotnou integraci. V rámci systému PID totiž zatím fungují autobusy jen v části středních Čech.

Také výstavbu cyklostezek si hnutí STAN přeje změnit. Stav, kdy některé části páteřních tras budují obce, je prý zcela nevyhovující: o zajištění hlavních štrek by se měl postarat kraj. Je o tom alespoň přesvědčena starostka Mnichovic a kandidátka na hejtmanku Petra Pecková. „Jedna z nejnovějších páteřních cyklostezek vznikla pouze díky iniciativě starostů šesti obcí mezi Mnichovicemi a pražskými Kolovraty,“ upozornila, co se jí nezamlouvá.

Hovoří o 14kilometrové cyklostezce nazvané „Do Prahy na kole“ v mikroregionu Ladův kraj – tedy o trase Mnichovice – Všestary – Světice – Říčany – Kolovraty. „Prázdniny ještě nezačaly a o cyklostezku je již nyní obrovský zájem,“ poznamenala Pecková.

Naznačila však, že jako cyklospojení „do Prahy“ a „z Prahy“ asi úplně nefunguje. „Lidé za sportem přijíždějí auty, parkují v ulicích obcí. Přitom téměř celá cyklostezka je dostupná železnicí; linkou S9,“ ohrazuje se – přičemž i ona volá po lepší provázanosti cyklistiky s veřejnou dopravou. A hned.

Pecková žádá, aby změnu tarifu PID předložilo vedení kraje k projednání již na srpnovém zasedání středočeských zastupitelů – byť by to leckdo, kdo se pohybuje v oblasti plánování dopravy, považoval za organizačně, obchodně i právně neřešitelný úkol, pokud by takové dohody nebyly již dlouhodobě předjednávány s řadou partnerů: s pražským magistrátem, organizátory dopravy IDSK i Ropid a s jednotlivými dopravci. „A byly co nejdříve zavedeny nejen skupinové jízdenky, ale také jízdenky pro jízdní kola. Pomůže to nejen nám, ale všem turistickým cílům Středočeského kraje,“ uvedla mnichovická starostka.

Pro budování cyklostezek dává starosta Nové Vsi na Mělnicku Martin Exner (jenž se hlásí k tomu, že sám ročně našlape do pedálů kolem 10 tisíc kilometrů) za vzor Jihočeský kraj. „Dokázal připravit společně s 21 obcemi a městy 189 kilometrů dlouhou cyklostezku – a získal pro ni od státu miliardu korun,“ poznamenal.

A také on se kloní ke společným požadavkům. „Je zásadní, aby vedení kraje přebralo zodpovědnost za všechny úseky páteřních cyklostezek, ty začalo aktivně budovat – a zároveň umožnilo jejich tarifní propojení se systémem veřejné dopravy pomocí integrovaných jízdenek,“ shrnul Exner.