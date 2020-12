Statisticky průměrný Středočech dostal od loňska přidáno patnáct stovek

Covid necovid, „průměrný“ zaměstnanec ve středních Čechách si platově vcelku slušně polepšil. I v době koronavirové krize. Ukazují to v pátek 4. prosince zveřejněné údaje o nárůstu průměrné mzdy ve třetím čtvrtletí. A jsou to čísla, které leckoho překvapí. To přinejmenším; spíš naštvou.

Obzvlášť šokovat budou asi lidi, kteří se v důsledku koronavirové krize dostali do situace, kdy jsou nuceni obracet každou korunu: plánování dovolené už není jejich svět a pomyšlení na vánoční dárky představuje noční můru. Jejich starosti jsou jiné: zač koupit chleba a kde si půjčit na nájem. A je jen malou útěchou, že průměrná mzda nevypovídá o výplatě jednotlivého zaměstnance. Je to statistická veličina, určená jako podíl mzdových prostředků a přepočtených pracovních úvazků – a zhruba dvě třetiny zaměstnanců na ni nedosáhnou. Oči dětí v domovech a centrech mají rozzářit dárky za 140 tisíc korun Přečíst článek › Statistická čísla však naznačují, že hodně je i těch, kteří korunou rozhodně nesmrdí. Natolik, že při „pohledu zdola“ se to může jevit jako čtení pro odvážné – nebo pro masochisty. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda ve třetím čtvrtletí roku 2020 dosáhla ve Středočeském kraji 35 652 Kč. „V porovnání se stejným obdobím loňského roku se zvýšila o 1491 Kč (tedy o 4,4 procenta),“ uvedl v pátek Pavel Hájek z krajské správy Českého statistického úřadu. S upřesněním, že středočeská hodnota se řadí nad celorepublikový průměr, který dosahuje 35 402 Kč – kraj tedy tuto hodnotu převyšuje o 250 Kč – a v pomyslném celostátním žebříčku je tradičně na druhé příčce za Prahou. Osud poukázek na bezplatný vstup do muzeí? Teprve se rozhodne Přečíst článek › V hlavním městě sice průměrná mzda meziročně poskočila „jen“ o 1461 Kč – vyšplhala se však na hodnotu 43 035 Kč. A nad 31 tisíc se průměrná hrubá mzda dostala v celé republice. Nejnižší má Karlovarský kraj s vypočtenou hodnotou 31 448 Kč. Český statistický úřad současně upozorňuje, že z hrubé mzdy ještě zaměstnavatelé odvádějí příslušné částky na zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a zálohy na daně z příjmu. Zaměstnanci je vyplácena takzvaná čistá mzda.

