Stavební boom koronavirová krize nenakazila. V prvním čtvrtletí letošního roku – tedy v době, kdy covidová situace opravdu zahrozila a přípravy staveb přibrzdila pandemická omezení i z minulých měsíců – se počty vydaných stavebních povolení celorepublikově téměř nezměnily ve srovnání se stejným obdobím loňského roku. Bulletin Českého statistického úřadu ukazuje, že dokonce o osm desetin procentního bodu vzrostly.

Ilustrační fotografie. | Foto: Schutterstock.com

Ve středních Čechách byly letos za první tři měsíce vydány bezmála čtyři tisíce stavebních povolení. Je to pětina všech stavebních povolení z celé republiky. V Praze jich bylo pětkrát méně. Přesto nejsou rozdíly takové, jak by se toto srovnání zdálo naznačovat. Mimo jiné už proto, že v metropoli se stavební povolení týkají nákladnějších objektů: průměr orientační hodnoty staveb na jedno povolení vychází v hlavním městě na 13,6 milionu korun, zatímco ve středních Čechách je to 2,8 milionu. Celorepublikový průměr dosahuje 5,2 milionu – přičemž tuto hodnotu nejvíc tlačí vzhůru nadregionální dopravní stavby, pak právě Praha (a dále kraje Liberecký, Královéhradecký a Jihomoravský).