Středočechů přibývalo tempem v průměru tisíc lidí za měsíc

V kraji přibyly během prvního čtvrtletí tři tisíce lidí, což by odpovídalo jedné velké obci; ba i malému městečku. Na hlavu přesně nárůst počtu Středočechů za první tři měsíce roku dosahuje 3044 osoby. Ukazují to čerstvě zveřejněné údaje Českého statistického úřadu. Připomínají i to, že mužů přibylo 1545, zatímco žen 1499.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Vraný Jan

To, se počet obyvatel Středočeského kraje vyšplhal už na 1 388 185, nicméně souvisí jen se stěhováním. Celkový nárůst ovlivnili výhradně nově příchozí; přirozený přírůstek byl totiž záporný: rozdíl mezi počty narozených miminek a zemřelých obyvatel dosahuje -136. Přirozený přírůstek s kladnou hodnotou zaznamenali statistici pouze v nejbližším okolí hlavního města – a poměrně malý ještě na Berounsku. V rámci celého kraje přišlo od ledna do března ve středních Čechách na svět celkem 3461 dětí, což proti loňsku představuje pokles o 2,9 procenta. Ubylo však i úmrtí, i když méně významně: s počtem 3597 zesnulých se tato hodnota snížila o půl procenta. Rekord přineslo stěhování Středočeský kraj zůstává nejlidnatějším v republice, připomněl Pavel Hájek z krajské správy Českého statistického úřadu. I když proti loňsku ubylo 830 přistěhovalců, 3180 osob, o něž se počet Středočechů zvedl právě vlivem stěhování, představuje nedostižný republikový rekord. I Praze se počet trvale hlášených obyvatel zvedl jen o tisícovku. Na meziročním propadu měl podíl zejména úbytek počtu obyvatel, kteří se přistěhovali ze zahraničí – což ovšem vzhledem ke koronavirovým opatřením nepřekvapí. Proti loňsku přišlo z ciziny o rovných 500 osob méně než loni – i tak nicméně stěhováním se zahraničím získal Středočeský kraj 895 osob. Hasiče pořádně zaměstnala voda. Padající z nebe i přitékající Přečíst článek › Ve skutečnosti je však pohyb obyvatelstva mnohem překotnější, než by naznačovala výsledná čísla z tabulek. Za nové bydliště si střední Čechy zvolilo mnohem více lidí – avšak hodně se jich také naopak odstěhovalo. „V prvním čtvrtletí roku 2020 se do Středočeského kraje přistěhovalo celkem 7614 osob; o 7,3 procenta méně než ve stejném období loňského roku. Vystěhovalých osob bylo 4434; meziročně o 5,4 procenta více,“ připomněl Hájek ze statistického úřadu. Okolí metropole táhne Nejlidnatějším okresem Středočeského kraje byla k 31. březnu Praha-východ – přičemž na celkovém přírůstku obyvatel kraje se podílí z více než třetiny a společně s Prahou-západ více než polovinou. Věková struktura přistěhovalých navíc v tomto „zázemí hlavního města“ vede k podílu narozených dětí, který je rekordní nejen v rámci kraje, ale i celorepublikově. K nejlidnatějším dále patří okresy Kladno, Mladá Boleslav a Příbram. Nejméně lidnatým okresem je podle Hájkových slov dlouhodobě okres Rakovník – i ten však zaznamenal přírůstek. Jediným středočeským okresem, jemuž během prvního čtvrtletí obyvatel ubylo, bylo Příbramsko, upozornil Hájek. „O 24 osob,“ upřesnil. Letošní dovolená na vodě: láká zejména mladší a svobodné Přečíst článek › Změny počtu obyvatel v prvním čtvrtletí Okres Přirozený přírůstek Přírůstek stěhováním Celkový přírůstek Počet obyvatel Benešov -62 174 112 99 526 Beroun 11 347 358 95 416 Kladno -112 241 129 166 612 Kolín -62 154 92 102 715 Kutná Hora -17 115 98 75 926 Mělník -4 211 207 109 509 Mladá Boleslav -45 214 169 130 534 Nymburk -11 228 217 101 103 Praha-východ 117 914 1031 186 209 Praha-západ 133 434 567 149 905 Příbram -65 41 -24 115 080 Rakovník -19 107 88 55 650 Středočeský kraj -136 3180 3044 1 388 185 Zdroj: Český statistický úřad; údaje za období leden – březen 2020, počet obyvatel k 31. 3. 2020

