Ke sběrné nádobě či do sběrného dvora urazí lidé maximálně 929 metrů, upozornil na celorepublikové výsledky Jan Hlaváč za společnost Ekolamp. I desetiletý průměr tohoto průzkumu dosahuje devíti set metrů. Lidé ze Středočeského kraje jsou ale výjimeční – s elektroodpadem jsou ochotni urazit ke sběrnému místu i více než dvojnásobnou vzdálenost: dva kilometry.

Se vzdáleností 2007 metrů drží republikový rekord (a to před Olomouckým krajem s 1977 metry, přičemž oba kraje si drží výrazný náskok před ostatními). Naopak Pražané jsou zcela odlišní: se vzdáleností pouhých 382 metrů skončili v celorepublikovém žebříčku předposlední; před Libereckým krajem (228 metrů). V jednotlivých regionech se ekologické chování lidí zásadně liší, potvrzuje zástupkyně kolektivního systému Zuzana Adamcová. S tím, že ve srovnání s nepilnějšími Středočechy prezentují ti na opačném pólu ochotu téměř desetkrát nižší.

Vysloužilé „žárovky“ bez rozdílu typu lze odevzdat ve sběrných dvorech obcí, v obchodech s elektrem či u prodejců světelných zdrojů, připomněla Adamcová. „Malé sběrné nádoby jsou také často rozmístěny v supermarketech i nákupních centrech nebo na obecních a městských úřadech,“ doplnila. S odkazem na www.ekolamp.cz, kde je nejbližší sběrné místo možné dohledat. A také s připomínkou, že vysloužilé světelné zdroje určené k ekologické recyklaci patří výhradně do speciálních sběrných nádob. „Důvodem je jejich křehkost; například kompaktní zářivky by se mohly mezi ostatním elektroodpadem rozbít a tím uvolnit do okolí toxickou rtuť, kterou zářivky v malém množství obsahují,“ vysvětlila Adamcová.

Připomíná současně, že za službu recyklace zakoupeného elektrozařízení spotřebitel platí při jeho nákupu. Nově jsou prodejci povinni výši recyklačního příspěvku uvádět i přímo na účtence.

Zastoupení světelných zdrojů v domácnostech

- LED žárovky: 50 procent

- Kompaktní úsporné zářivky: 22 procent

- Klasické přímo žhavené žárovky: 14 procent

- Halogenové žárovky: 7 procent

- Trubicové zářivky: 6 procent

- Výbojky: 1 procento

Zdroj: Ekolamp