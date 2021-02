Blíže k druhé variantě má snímek, který na sociálních sítích zveřejnil náměstek hejtmanky Středočeského kraje pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování Jiří Snížek (Piráti).

Pochlubil se nálezem „kola štěstí“ se středočeskými městy fungujícími jako obce s rozšířenou působností, nyní odloženého v garážích krajského úřadu.

Nad nalezeným artefaktem se podivil natolik, že si objev nenechal pro sebe. Zveřejnil fotku na instagramu, přičemž připsal: „Nevím, k čemu kolo štěstí sloužilo, a nemám v úmyslu ho používat.“ Zjevně tedy třeba při „namátkovém plánování regionálního rozvoje“ se tato pomůcka neuplatní. Obrázek na sociální síti nicméně nezůstal bez odezvy. Vyrojilo se hned několik tipů; vesměs zřejmě míněných ne zrovna stoprocentně vážně: mohl by to být nástroj k „přihrávání“ dotací, pomůcka pro plánování hejtmanských návštěv regionů…

Jen falešné stopy

Najít pamětníka, který by si vybavil reálné využití kola se segmenty v barvách krajského loga (už to je vodítkem: mělo by tedy jít o období po schválení jednotného vizuálního stylu Středočeského kraje), jehož pořízení asi nebylo úplně laciné, se Deníku nepodařilo. A zřejmě by bylo třeba zapátrat hlouběji do minulosti. Někdejší radní Martin Herman (ANO) Deník ujistil, že s minulým volebním tenhle předmět nemá nic společného. „Rozhodně mohu říci, že za dobu mého působení jsme toto kolo nepoužívali. Ani jsem o něm neměl ponětí; kdo ví, jak dlouho tam leželo. Nicméně kdyby bylo v garáži, kde parkují radní, všiml bych si ho,“ konstatoval.

Logo KÚ Středočeského kraje.Zdroj: KÚ Středočeského kraje

Dva konkrétní tipy se Deníku získat podařilo. Prý by kolo mohlo souviset se soutěží pro studenty z éry hejtmana Davida Ratha (tedy ČSSD) – avšak nic bližšího už nenásledovalo. Zato další podnět se jevil jako „skoropravda“: zaručeně prý musí jít o předmět z prvního plesu Středočeského kraje, který se konal 16. ledna 2016 v galerii GASK v Kutné Hoře. Jenže: hledání dalšího pamětníka bylo marné – a fotogalerie z této akce, dodnes dostupné na facebooku, nenaznačují, že by se v noblesně upraveném interiéru cosi podobného nacházelo. Spíš naopak: ukazují, že tehdejší hejtman Miloš Petera (ČSSD) tam využíval něco úplně jiného: losovací buben.

Oficiálně se nic neví

Jestliže se traduje, že všechno vědí vrátní a tiskoví mluvčí (jakkoli oba si rozmyslí, co se nakonec rozhodnou prozradit), ani pátrání tímto směrem nepřineslo nic konkrétního. Sázka na informace odboru tisku a PR kanceláře hejtmanky by se mohla jevit jako dobrá volba – konkrétní výsledek se však nedostavil. Výsledky pátrání pro Deník shrnula vedoucí komunikace Martina Kemrová. „Ať jsme pátrali, jak chtěli, nikdo netuší, k čemu a kdy to mělo sloužit. Omlouvám se. Samotnou mě to zajímá,“ sdělila Deníku poté, co se poptala kolegů. Dokonce písemně.

Kolo štěstí, které nalezl Jiří Snížek v garáži KÚ Středočeského kraje.Zdroj: instragram Jiří Snížek

Že ona sama ve vzpomínkách lovit nebude, bylo zřejmé od samého počátku. Na krajském úřadu je totiž nováčkem; nastoupila v polovině ledna. Také ona se však na sociální síti pochlubila fotografií nálezu ze svého nového působiště: na facebooku představila barevné srdce. „Na úřadě jsem našla srdíčko. #nahodanemyslimsi,“ zveřejnila komentář.

Nedozvěděl se nakonec něco nového sám náměstek hejtmanky Snížek? Nějaké ohlasy sice přišly, avšak stále není moudřejší než na začátku: „Starší kolegyně říkaly, že to snad byla nějaká tombola či co – ale přesně nevědí.“ A – tečka; tím to končí. „Já tomu energii na zkoumání nevěnoval,“ řekl Snížek Deníku.