/FOTOGALERIE/ Významnou část republiky zaplnili pozorovatelé svými postřehy – ve středních Čechách to však platí jen pro některé regiony; především pro Příbramsko, Mladoboleslavsko, Benešovsko a Kolínsko. A některé záznamy již nemusí být aktuální.

Čáp. | Foto: archiv České společnosti ornitologické

To je první dojem, který nabídne pohled na mapku zveřejněnou na internetové adrese birdlife.cz/capi, kde Česká společnost ornitologická tradičně soustřeďuje zprávy o sledování čápů. To není aktuální jen s příchodem jara, zpravidla kolem poloviny března, kdy většina čápů přilétá ze svých zimovišť (byť se najdou i vytrvalci, kteří neodlétají), ale až do počátku srpna: tehdy mladí čápi opouštějí hnízda.