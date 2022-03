Získané certifikáty opravňují výrobce po dva roky označovat obaly ochrannou známkou s logem soutěže. Pokud pak mají zájem o její další používání, musí tento výrobek znovu přihlásit do soutěže.

„Smyslem soutěže je podpořit středočeské výrobce potravin a nabídnout jim něco jako regionální značku kvality,“ shrnula Skopalíková poslání akce, která má už skutečně letitou tradici: konal se 15. ročník. Tentokrát však zaběhnuté postupy bylo nutné pozměnit kvůli dopadům pandemie covid-19. Jednak byl počet přihlášených výrobků zhruba poloviční proti zvyklostem z minulých let, jednak se musel změnit i systém hodnocení: opatření proti šíření koronaviru loni neumožňovala, aby se porotci setkali osobně při společném posuzování vzorků přihlášených produktů.

Ceny hejtmanky: slavnostní večer měl letos o jedno ocenění navíc

Vedle zástupců hejtmanství se do hodnocení zapojují i odborníci z krajské veterinární správy, krajské hygienické stanice, Krajského informačního střediska Středočeského kraje i regionálních pracovišť Státní zemědělské a potravinářské inspekce i Agrární komory ČR. „Všechno do sebe zapadlo – a opět můžeme odměnit vynikající pekaře, mlékaře nebo třeba vinaře,“ poznamenala radní.

Do soutěže bylo tentokrát přihlášeno 42 výrobků. V hodnocení, kdy porotci posuzují nejen chuť a vůni, ale také se zajímají o suroviny a způsob jejich zpracování i o obaly (a svou roli hrají také inovativnost, originalita či tradice), uspěla rovná třetina z nich. Neznamená to ale, že by ostatní pochoutky „neprošly“. Pravidla však stanoví, že se oceňují ty nejlepší v rámci sedmi kategorií. Mezi osmi výrobci, jejichž produkty získaly ocenění, se opakovala jména firem známá i z minulých ročníků.

Nově oceněné potravinářské výrobky

I. Mlýnské a pekárenské výrobky:

- Cvrčovická pekárna – Žitánek; Žitný chléb; Podmáslový chléb

II. Mléko a mléčné výrobky:

- PROTECO AGRO – Jogurt zrající ve skle, 3,5 % tuku

- Apostolov – Přírodní jogurt bílý

- Polabské mlékárny – Bio smetanový jogurt 10 % tuku

IV. Alkoholické nápoje a víno (kromě piva):

- Školní statek Mělník – Müller Thurgau, ročník 2020, jakostní; Kerner, ročník 2019, výběr z hroznů

V. Masné výrobky:

- WIFCOM – Šunka Burgunda; Královský špek; Rancher

- Řeznictví a uzenářství U Dolejších – Taliány

VII. Ostatní potravinářské výrobky a pivo:

- Lucie Hesová – Džem borůvkový; Hořčice speciální – cuketová

III. Lahůdky a cukrářské výrobky; VI. Med a výrobky ze včelího medu – bez ocenění

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje