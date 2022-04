Věřím, že „tam nahoře“ něco je, ale kostely nevyhledávám. Pro kontakt s Bohem církev nepotřebuji. Také jste slyšeli takováto slova? Nebo dokonce sami vyslovili? Dost možná. Právě takový takový postoj vůbec není výjimečný. Ukazují to čerstvě zveřejněné dílčí výsledky loňského sčítání lidu, domů a bytů, v jehož rámci občané také mohli odpovědět na dobrovolnou otázku k náboženské víře. Větší část lidí – přes dvě třetiny – to udělala. Nevyplněnou nechalo tuto otázku 30,1 procenta odpovídajících. Při předchozím sčítání o deset let dříve ji nechal bez odpovědi podstatně větší podíl: 44,7 procenta.