Středočeským zdravotníkům koronavirus mírně ulevil, pomáhá i očkování

Koronavirová zátěž středočeských nemocnic se trochu zmírnila, zatím to však neznamená, že by se mělo něco měnit z pohledu pacientů. Novinářům to v pátek řekl krajský radní pro oblast zdravotnictví Pavel Pavlík (ODS).

Očkování proti covid-19 vakcínou firmy Pfizer v Oblastní nemocnici Kladno. | Foto: Deník / Michal Bílek

Nejméně příznivé číslo, které Pavlík ohlásil, je 16. Právě tolik bylo k pátečnímu ránu volných intenzivních lůžek v celém kraji. Pouhých šestnáct. Mimochodem: v Praze 12. Z toho plyne, že na případnou obnovu plánovaných operací, po nichž by pacienti mohli potřebovat právě takovouto péči, zatím nelze ani pomyslet. Ubývá nakažených mezi seniory S koronavirem nyní ve středočeských nemocnicích leží 478 pacientů, informoval Pavlík. S tím, že 89 z nich je hospitalizovaných na jednotkách intenzivní péče – a z nich 35 potřebuje napojení na umělou plicní ventilaci. Očekává se, že pacientů s koronavirem bude ve středočeských nemocnicích ubývat, jestliže se mezi nově prokázanými případy snižuje podíl lidí ve věku 65 let a starších. Dobrou zprávou z nemocnic je, že se už nepotýkají s tak zásadními výpadky pracovníků, kteří chybějí kvůli potvrzené pozitivitě nebo karanténě, jako ještě přednedávnem. „Jejich počet klesá díky očkování, uvedl Pavlík. S upřesněním, že jen v pětici velkých oblastních nemocnic kraje aktuálně z těchto důvodů chybí 126 členů personálu. Před dvěma týdny to byly dvě stovky. Index PES zůstává na 71 bodech. Přibylo opět přes osm tisíc nakažených Přečíst článek › Ubylo i nemocných mezi záchranáři. Těch je nyní 14, zatímco v lednu jich bylo 35. A snížil se i tlak daný počtem výjezdů. Zatímco ještě nedávno se jejich počet pohyboval mezi 500 a 540, nyní dosahuje kolem čtyř set. K „obvyklému“ stavu je však ještě daleko – běžně totiž záchranáři řešívají za den 340 až 350 událostí. Očkování se slibně rozjelo také ve středočeských domovech seniorů a dalších zařízeních pobytového charakteru, uvedla hejtmanka Petra Pecková (za STAN). Tlumočila informace z jednání krajského krizového štábu, podle nichž první dávku vakcíny dostalo již 2904 zaměstnanců těchto zařízení – což je zhruba polovina z těch, kteří projevili zájem. Pokud jde o klienty, z jejich řad se aplikace vakcíny dočkalo zatím 1573 lidí; zhruba pětina zájemců. „A už se přidaly i domy s pečovatelskou službou,“ upozornila Pecková. Hejtmanka současně oceňuje výpomoc armády, bez níž by zajistit péči stále ještě leckde zůstávalo nemožné. Aktuálně je v kraji nasazeno 80 vojáků. Působí ve třech zařízeních sociálních služeb a v šesti nemocnicích. Očkování už mají hotové tisíce lidí Očkování proti koronaviru se nyní v kraji věnuje 22 zdravotnických zařízení, informoval v pátek krajský koordinátor vakcinace Martin Polák. S tím, že prozatím v nich bylo provedeno celkem 25 224 očkování; z toho za poslední dva týdny 13 758. Obě dávky už ve středních Čechách dostalo 5112 příjemců. Dosti to kontrastuje s Prahou, kde je dokončené očkování vykázáno u 17 649 osob. Podle hejtmanky Peckové však evidence neposkytují přesné údaje ve vztahu k obyvatelům kraje. Získala totiž informace, že 7799 Středočechů dostalo vakcínu v hlavním městě (a jsou tudíž evidováni tam), naopak ve středních Čechách bylo očkováno 1329 Pražanů, kteří tím pádem figurují ve středočeských statistikách. Neodborný test na covid: žena se vážně poranila, musela v Brně na operaci Přečíst článek › Z pohledu veřejnosti je podstatné, že vedle zdravotníků, pracovníků sociálních služeb i jejich klientů se už rozjelo také očkování zájemců z řad věkové skupiny 80+, které má pokračovat. A vedle vakcín od firem Pfizer/BioNTech a Moderna, jimiž se už v kraji očkuje, v sobotu v kolínské nemocnici očekávají první zásilku od společnosti AstraZeneca: 20 krabic po 20 lahvičkách s 10 dávkami. „Informace, pro koho bude tato vakcína určena, však cestou ministerstva zdravotnictví zatím oficiálně nemáme,“ krčí rameny koordinátor Polák. Přepokládá, že se také uplatní při očkování seniorů – byť některé země mají o účinnosti u lidí ve vyšším věku pochybnosti. Koronavirus ve středních Čechách.Zdroj: Deník / Redakce