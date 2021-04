Podle sobotních statistik krajského úřadu se počet dávek vakcín aplikovaných ve středních Čechách přehoupl již přes tři sta tisíc; přesně jich bylo 300 848. Za poslední dva týdny 81 423.

Celkem však Středočeši dostali již 352 748 injekcí s vakcínami; poměrně hodně zájemců si pro píchnutí do paže zajelo do Prahy. V tomto čísle jsou nicméně započteny první i druhé dávky. Celkový počet Středočechů, kteří již byli očkováni, je tudíž nižší: 234 301.

Naočkováno už je hodně seniorů

Dokončené očkování oběma dávkami dvoudávkových vakcín má v kraji významný podíl seniorů. Mimo jiné sem patří 24 030 středočeských občanů ve věkové skupině 80+ (což je bezmála polovina; 48,7 procenta ze všech obyvatel kraje tohoto stáří, a to včetně klientů domovů seniorů), 18 803 obyvatelé kraje mezi 75 a 79 roky (42,9 procenta) či 19 892 lidí od 70 do 74 let (27,5 procenta).

Dále krajský úřad eviduje dokončené očkování u 17 749 zdravotníků, 10 943 pracovníků v sociálních službách či 1567 pracovníků kritické infrastruktury – kam patří třeba lidé z integrovaného záchranného systému, energetiky nebo krizových štábů.

Dorazila i čtvrtá schválená látka

Bezmála ze tří čtvrtin byl zatím při očkování v kraji uplatněn preparát Comirnaty dodavatele Pfizer/BioNTech, patnáctiprocentní podíl drží látka Vaxzevria (známější pod označením výrobce AstraZeneca), přes 11 procent zaujímá Moderna. Do kraje už také dorazila jednodávková vakcína výrobce Janssen, označovaná často Johnson & Johnson; prozatím s píchnutými 31 injekcemi: dvěma ve čtvrtek a 29 během pátku.

K té se zájemci o očkování dostanou v ordinacích praktických lékařů, vysvětlil Deníku krajský koordinátor očkování Martin Polák z mladoboleslavské nemocnice. „My ji nerozdělujeme; praktici si ji přímo objednávají u distributora, kterým je firma Avenier, a ani nad tím nemáme žádnou další kontrolu,“ konstatoval Polák.

Pokud jde o očkovací místa, jejich síť by již měla být dobudována od pondělí 19. dubna. Tehdy se rozjelo očkování v Galerii Středočeského kraje v Kutné Hoře, podle Pavlíkových slov na posledním plánovaním místě – a prý „krásném“. Přestěhovalo se tam očkování z kutnohorské nemocnice.

Radní nicméně připomněl, že na Kutnohorsku mají zájemci možnost nechat se očkovat ještě v jednom menším centru, a to v nemocnici v Čáslavi. Celkem v kraji působí 22 očkovacích míst, z nichž je 13 velkokapacitních center.

V uplynulém týdnu bylo do Středočeského kraje doručeno celkem 32 760 dávek vakcíny od firmy Pfizer, přičemž konkrétně tyto látky jsou z pěti procent určeny na přeočkování druhými dávkami a 95 procent na vakcinaci dalších zájemců. Podle slov radního Pavlíka se dodávky mají navyšovat, což očkování zrychlí: v květnu po 48 tisících a v červnu po 66,5 tisíce.

Přišlo také pět tisíc dávek od firmy Moderna, jež jsou naopak z 98 procent určeny k opakovanému očkování. Vaxzevria od společnosti AstraZeneca dorazila v počtu 4,5 tisíce, z nichž 1,5 tisíce bylo vyčleněno pro očkovací místa k podání druhých dávek klientům, kteří v nich byli očkováni ještě před zapojením praktických lékařů do očkovací kampaně; ordinacím praktiků pak byly rozděleny tři tisíce dávek.

Prozatím aplikované dávky vakcín ve Středočeském kraji

- Comirnaty (Pfizer/BioNTech) – 1. dávka: 138 411

- Comirnaty (Pfizer/BioNTech) – 2. dávka: 83 719

- Vaxzevria (AstraZeneca) – 1. dávka: 45 033

- Moderna – 1. dávka: 20 956

- Moderna – 2. dávka: 12 304

- Vaxzevria (AstraZeneca) – 2. dávka: 394

- Janssen (Johnson & Johnson): 31

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje; údaje k 24. 4. 2021