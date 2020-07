Lidem by však prospěl větší kus, míní předseda strany Libor Vondráček „Snížení a zjednodušení daní by vyřešilo mnohem více problémů, než se může zdát,“ upozornil.

O tomtéž hovoří i čerstvě spuštěná petice, kterou Svobodní přesunou z papírové verze na web Petice.com. Vyzývá vládu, aby „ukončila zvyšování a komplikování daní“. Požaduje sjednocení DPH na 14 procent a zrušení daní, které podle organizátorů lidi zatěžují, avšak vynášejí minimum prostředků: silniční, z plynu, z elektřiny či z uhlí.

„Cesta k bohatství a prosperitě nevede přes státní přerozdělování,“ zdůraznil jeden z místopředsedů strany Luboš Zálom – berounský zastupitel a lídr kandidátky strany do krajských voleb. „Lidé sami nejlépe vědí, jak se svými penězi naložit,“ poznamenal.

Další z místopředsedů se pak připojil parafrází slavného výroku: „Neptejte se, co můžete udělat pro stát – ani co má stát udělat pro vás. Ptejte se, co pro vás stát za vaše peníze dělat nemusí.“