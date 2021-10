U sebe na Dřevíči poté zodpověděl dvě otázky Deníku.

Jak nepropadnout skepsi, frustraci a beznaději, když tyto důležité volby nezmění aktuální politickou situaci?

Člověk nemá nikdy propadnout beznaději. Vždycky se dá ještě něco dělat. Nenechat se zastrašit. Člověk nikdy nemá zoufat, podívejte se já, přežil jsem Hitlera, Stalina, Gottwalda, Husáka…

A co naopak udělat, na co se lidsky a občansky zaměřit, když se situace změní k lepšímu, ale my neusnuli na pověstných vavřínech?

Pracovat, tvořit a hlavně angažovat se. Z jakéhokoliv úhlu, na vesnici, ve městě, být součástí. A taky pohlídat ty politiky, aby nezačali blbnout.