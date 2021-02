„Mimo provoz jich je téměř polovina, protože jim zkratovaly elektromotory,“ přiblížil Deníku rozsah problému krajský radní pro oblast veřejného dopravy Petr Borecký (STAN).

Vlaky jezdí. Kratší a méně často

I když České dráhy ihned začaly s opravami, za dané situace je jediné řešení: z důvodu nedostatku provozuschopných vlaků dočasně přepsat jízdní řády. Co to obnáší, upřesnila Deníku regionální mluvčí Českých drah Gabriela Novotná. „Provoz na všech tratích je zachován, byť s delšími intervaly. Tam, kde je souběh dvou linek, je vždy jedna zachována, aby se cestující dostali, kam potřebují,“ konstatovala.

Došlo i na opatření, která by nějakou tu soupravu navíc dokázala „vyčarovat“: tam, kde jsou cestující zvyklí na vyšší kapacitu ve zdvojených elefantech, oficiálně jednotkách 471, bude dočasně jezdit jen jedna souprava. To platí pro celý kraj s výjimkou vlaků, které se v Nymburce dělí a druhá jednotka předchází na jiný spoj, upřesnil Oldřich Buchetka z organizace Integrovaná doprava Středočeského kraje.

Do pátku 12. února se dále počítá s odřeknutím vlaků na spojení Českého Brodu s Prahou, s omezením provozu na trati mezi hlavním městem a Nymburkem i v úseku mezi pražským hlavním nádražím a Říčany.

Cestující se také mohou setkat se zhoršením standardů kvality. České dráhy se totiž snaží sehnat náhradní soupravy – a karty jsou rozdány jasně: na vybavení se nehledí. Teď je podstatné, aby jelo alespoň něco a lidé se mohli dostat, kam potřebují.

„V závislosti na vývoji situace lze předpokládat další změny od příštího týdne,“ připomněl Buchetka. Radní Borecký má informace, že celková náprava by mohla trvat deset dnů až dva týdny. Oba cestujícím doporučují, aby si aktuální stav prověřili na webové adrese pid.cz/mimoradnosti. Mluvčí Novotná zase odkazuje na webové stránky Českých drah nebo aplikaci Můj vlak pro mobilní telefony.

Konstrukce se prý bude měnit

Vysvětlení masového výpadku elefantů je po dvou desetiletích provozu těchto elektrických jednotek překvapivé: konstrukční problém. Napadlo velké množství prachového sněhu. Drobné krystaly zmrzlé vody vnikají do železničních vozidel výdechy chlazení, následně roztají – a způsobí zkrat. Do oprav se České dráhy pustily neprodleně, aby první opětovně oživené elefanty mohly znovu vyjet ještě během středy.

„Jednotky jsou odstavovány do temperovaných hal, kde se pracuje na odstranění vzniklých závad a vozidla se budou postupně vracet do provozu,“ uvedla Novotná. „Jednáme také s výrobcem o možné konstrukční změně výdechů chlazení. Ta by mohla spočívat v úpravě vnější strany žaluzií pro zvýšení ochrany elektroinstalace,“ doplnila.

Sníh zlobil už v minulosti

Problém se zimním počasím nemají elefanty poprvé, řekl Deníku Jaromír Konvalinka, jenž za roky cestování z Říčan do Prahy už leccos z táhle trasy pamatuje. „Jednou, je to tak deset dvanáct let, je musely nahradit staré pantografy – ty už ale od té doby putovaly do šrotu,“ zavzpomínal – přičemž odkázal na někdejší model příměstského vlaku, ještě s dřevěnými prvky v interiéru, pro který se také vžilo označení „žabotlam“. „A za velkých mrazů se také pořádně neotvíraly posuvné dveře,“ přidal další postřeh.

Ze slov zkušených železničářů plyne, že se trefil vcelku přesně. Před 11 lety, v roce 2010, prý také elefanty měly problém s vnikáním sněhu. Šlo sice o problém trochu jiného ražení, avšak měl podobné řešení, o jakém se mluví dnes: konstrukční úpravy projednané s plzeňským výrobcem.

Finanční sankce bude. Kdy a kolik?



- Smlouva s Českými drahami o zajišťování dopravní obslužnosti regionu, kterou má Středočeský kraj uzavřenou s Českými drahami od roku 2019 na desetileté období, pro případ výpadku spojů počítá s přesně definovanými finančními sankcemi.



- Pokutou se zatím nikdo nezabýval; veškeré úsilí se soustředilo na optimální řešení vzniklé situace.



- Aktuálně je zřejmé, kolik spojů bylo odřeknuto, ale není jasné, kolik jich ještě odřeknuto bude, jestliže se České dráhy snaží sehnat náhradní soupravy a opravit ty porouchané.



- Právní otázky budou předmětem následného řešení, přičemž kraj bude postupovat přesně podle uzavřené smlouvy.



Zdroj: Petr Borecký, radní středočeského kraje pro oblast veřejné dopravy