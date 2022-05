Na nádraží nadále zůstávají stovky lidí, kteří často nemají nárok na dočasnou ochranu nebo s nimi řízení o udělení ochrany ani nebylo zahájeno. ČTK to řekly Geti Mubeenová z OPU a Mlada Hošková z iniciativy Hlavák. Obě organizace na nádraží působí.

ČTK Vít Rakušan sdělil, že zastavit jejich hlavní motivaci pro příjezd by měla změna vyplácení dávky na naturální podobu. Peněžní pomoc pro uprchlíky nyní činí 5000 korun. Změnu by podle něj mohla vláda projednat ve středu.

Mezi dalšími opatřeními jmenoval vicepremiér a šéf krizového štábu vyjednávání s Maďarskem a Ukrajinou, aby pomohly zastavit proudy lidí. „Obojí probíhá. Najít další ubytovací kapacity či postavit další stany - i na tom se pracuje. Nabízet odjezdy do Maďarska, pokud mají dvojí pas. Vše toto je v procesu, neexistuje jednoduché řešení ze dne na den," napsal ČTK.

Ubytování ve stanovém městečku mohou získat uprchlíci z Ukrajiny, kteří čekají na ověření totožnosti. V Troji by měli pobývat, než se rozhodne, zda mají nárok na víza dočasné ochrany. V současnosti jich tam je 142, z toho 101 dětí, uvedl Rakušan.

Na nádraží tak zůstávají mimo jiné lidé, kteří na víza nemají nárok, protože mají zároveň maďarské občanství. Podle Mubeenové je ale nyní těchto lidí menšina. Mezi běženci, kteří se na hlavní nádraží vracejí, jsou podle ní také lidé, s kterými vůbec nebylo zahájeno řízení o udělení víz, protože jim chybí doklady nebo razítko, které by potvrzovalo jejich vstup do schengenského prostoru. Jsou tam také uprchlíci, kteří původně mířili do jiných zemí a vrátili se, nebo odešli z nabídnutého ubytování.

Ve stanovém městečku ubytovali první den 77 uprchlíků. Další přibydou

Vybudování stanového městečka tak hlavnímu nádraží neulehčilo. „Od spuštění stanového městečka odešlo z hlavního nádraží přesně 17 lidí," řekla dnes dopoledne ČTK Mubeenová. Na nádraží podle ní i nadále nocuje 300 až 400 lidí, především romského původu. Podle Mubeenové chybí návazné sociální a právní služby, které by běžencům, kteří se ocitli v jakémsi právním vakuu, pomohly jejich situaci řešit.

Podle Rakušana oněch 17 lidí jsou běženci, kteří na nádraží čekali na ukončení procedury v krajském asistenčním centru (KACPU). „Ti ostatní obyvatelé jsou samozřejmě také z nádraží, odkud jinud. Akorát z toho nádraží byli odvezeni na KACPU a pak do tábora," uvedl ministr.

Podle Hoškové z iniciativy Hlavák je situace na nádraží stále "poměrně kritická" a část běženců i nadále musí spát na zemi. Iniciativa v minulých dnech zorganizovala sbírku, v které mohou lidé pro uprchlíky nosit hygienické potřeby, trvanlivé potraviny či dětskou výživu.

Začala oprava Barrandovského mostu. V přilehlé ulici bourala dvě auta

„Na Hlavním nádraží zůstávají zejména lidé, kteří by se měli vrátit do své vlasti," napsal ČTK mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman. V řešení této věci odkázal na vládu.

Stanové městečko v pražské Troji vybudovala Praha minulý týden, během víkendu v něm našlo azyl 142 uprchlíků včetně několika rodin. Praha se potýká s velkým náporem uprchlíků a nedostatkem míst. Asistenční centrum ve Vysočanech, které slouží pro metropoli a střední Čechy, od začátku ruské invaze na konci února odbavilo kolem 88 000 uprchlíků. Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) vyzval minulý týden k vytvoření celostátního mechanismu přerozdělování válečných uprchlíků mezi kraji. Podle něj je nyní v Praze čtyřikrát více uprchlíků z Ukrajiny na počet 1000 obyvatel než v některých jiných krajích Česka. Podle Hřiba hrozí, že Praha bude muset KACPU uzavřít.

Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) vyzval minulý týden k vytvoření celostátního mechanismu přerozdělování válečných uprchlíků mezi kraji. Podle něj je nyní v Praze čtyřikrát více uprchlíků z Ukrajiny na počet 1000 obyvatel než v některých jiných krajích Česka. Podle Hřiba hrozí, že Praha bude muset KACPU uzavřít.