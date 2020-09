V pondělí toto stanovisko označil za „scestné, nepravdivé – a zřejmě naprosto účelové“ středočeský radní pro oblast bezpečnosti a zdravotnictví Robert Bezděk (ANO). Sedm středočeských odběrových míst – kromě toho v mělnické nemocnici jsou všechna v krajských nemocnicích – podle něj odběry zvládá, zájemci jsou plynule odbavováni, jednotlivá stanoviště obslouží všechny indikované žadatele o náběr a většinou přijímají i takzvané samoplátce.

Ve čtvrtek následoval na středočeském hejtmanství nový výbuch nesouhlasu, když se v médiích objevila další informace od Hlubučka: Praha potřebuje posilovat odběrová místa, jejichž aktuální kapacita dosahuje 6600 vzorků denně. Problém prý je v tom, že na testy přijíždí velké množství Středočechů – když Středočeský kraj má denní kapacitu 600 odběrů (a o víkendu testuje ještě podstatně méně).

Koronavirové testování v režii kraje Datum Krajské nemocnice Záchranná služba 16. září (středa) 1184 0 15. září (úterý) 1353 148 14. září (pondělí) 2038 208 13. září (neděle) 412 0 12. září (sobota) 655 286 11. září (pátek) 1538 24 10. září (čtvrtek) 1324 230 9. září (středa) 1190 231 8. září (úterý) 1187 168 7. září (pondělí) 1572 84 6. září (neděle) 140 0 5. září (sobota) 368 0 4. září (pátek) 822 86 3. září (čtvrtek) 653 67 2. září (středa) 623 59 1. září (úterý) 538 90

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje

Tyto údaje ve čtvrtek Helena Frintová z tiskového odboru Krajského úřadu Středočeského kraje taktně označila za „neověřenou informaci“. A radní Bezděk nabídl úplně jiná čísla: za poslední tři dny bylo ve středních Čechách provedeno vždy více než tisíc odběrů. „Konkrétně v pondělí to bylo dokonce 2038 žadatelů v oblastních nemocnicích a 208 výjezdovými odběrovými týmy, v úterý bylo provedeno 1353 odběrů v oblastních nemocnicích a 148 odběrovými týmy záchranné služby,“ upozornil, že reálná čísla jsou zcela jiná, než si u sousedů myslí. „Ve středu byly testy provedeny u 1184 žadatelů. Tedy za poslední tři dny je to v průměru 1643 odběrů denně,“ konstatoval Bezděk. Což tedy s Hlubučkovým údajem o šesti stovkách neladí.



Středočeský radní současně zopakoval upozornění, že odběrová místa v oblastních nemocnicích v Benešově, Kladně, Kolíně (pod niž patří i Kutná Hora) a Mladé Boleslavi jsou otevřena od pondělí do pátku od 7.00 do 19.00 a o víkendu pak rovněž od sedmé hodiny do tří odpoledne. A navyšují se i kapacity v Příbrami, kde je odběrové místo rovněž otevřeno jak ve všední dny, tak o víkendu.