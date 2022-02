Její vedení ve čtvrtek reagovalo na vpád armády Ruské federace na území sousední Ukrajiny výzvou k hledání možností ubytování pro Ukrajince, jež válka vyhnala z jejich domovů. Zatím se podle Hofmanových slov podařilo najít stovky míst – pořád ale jde spíš o mapování možností. „Často jsou to prostory v našich sborech s nouzovými lůžky a základním hygienickým vybavením,“ podotkl Hofman.

Ukrajinec z Kolína: Proč na nás zaútočili? Nevěděl jsem, co synovi odpovědět

Ve středních Čechách jsou ubytovací kapacity pro lidi prchající z Ukrajiny zatím ohlášeny v Poděbradech, řekl Deníku Ivo Mareš z Diakonie ČCE. To potvrzuje i senior poděbradského seniorátu Martin Fér z farního sboru ČCE Chleby, podle jehož slov výzva z ústředí, kterou předal dál, měla ohlas. „Zatím vím o dvou lidech, kteří pro bydlení uprchlíků z Ukrajiny mohou nabídnout čtyři místa v rodinách, připomněl s tím, že další lidé se mohli se svými nabídkami ozvat i přímo. Oceňuje, že zatímco někde uvažují o tom, že by se pro přebývání daly upravit prostory v zázemí far a kostelů, zde se ozvaly přímo rodiny.

Průběžně se hlásí další lidé, kteří jsou připraveni ubytovat válečné uprchlíky a nabídout jim bezpečné zázemí, informovala církev s tím, že sama na okamžitou pomoc Ukrajině uvolnila půl milionu korun a připravila sbírkový účet, kam může obyvatelům Ukrajiny přispět veřejnost. Právě propagací sbírky se zapojí třeba farní sbor v Dobříši, potvrdila Deníku tamější kurátorka Kateřina Vojkůvková.

Pomoc se nicméně připravuje dál, plyne ze slov ředitele Diakonie ČCE Jana Soběslavského. „Není pochyb, že mnoho rodin s dětmi bude hledat útočiště a stabilní prostředí za hranicemi Ukrajiny. V tuto chvíli naše pomoc směřuje především přímo na Ukrajinu, nicméně jsme připraveni nabídnout pomoc a podporu i příchozím, kteří před válkou prchají do České republiky,“ konstatoval. Ředitelka Humanitárního střediska Diakonie ČCE Kristina Ambrožová doplnila, že na Ukrajině se její tým může opřít o osvědčené partnery: „Dlouhodobě tam spolupracujeme s organizacemi, které poskytují pomoc lidem bez domova a náhradní rodinnou péči opuštěným dětem.“ A člen církevního vedení Jiří Schneider doplnil: „Jsme také v bezprostředním kontaktu s českými evangelickými sbory přímo na Ukrajině.“