Po středečním jednání krizového štábu to připomněl mluvčí kraje David Šíma. Zdůraznil současně, že kraj nadále intenzivně hledá dodatečné kapacity, aby ubytovávání v nouzových přístřeších (což jsou například tělocvičny či haly) bylo skutečně až „hraniční variantou“.

Víc peněz nabízí lepší vyhlídky

Šíma upozornil, že se díky výzvě obcím podařilo najít další budovy, kde by bylo možné zřizovat alespoň nouzové ubytování, a také vláda slíbila, že dá krajům dispozici kapacity budov, které v regionech spravují ministerstva. Takto se podle předpokladů hejtmanky Petry Peckové podaří sehnat další významné kapacity ubytování, které utečencům zajistí ubytování alespoň na úrovni základní důstojnosti. „To je totiž nutné pro to, aby se mohli začleňovat do společnosti a pracovat, což chtějí,“ uvedla.

Elena Jarkaja: Lidé v panice padali pod peron, vojáci stříleli do vzduchu

Připomněla, že by byla ráda, kdyby své budovy jako například fary daly k dispozici i církve – což se prý již v několika středočeských obcích stalo a osvědčilo. „Přesto se na krajní variantu připravujeme a shromažďujeme lůžka, spacáky a karimatky – ať už pomocí nákupů nebo díky humanitární pomoci například našich partnerských regionů,“ doplnila hejtmanka.

Změnu k lepšímu by také mohla přinést vládou připravovaná podpora soukromých ubytovatelů, kteří jsou ochotni poskytnout uprchlíkům své domy či byty. „To je nejlepší způsob, jak pomoci nejen Ukrajincům, ale také našim občanům se zvládáním rostoucích cen například energií,“ míní Pecková. Konstatovala, že takových nabídek občanů kraj zaznamenal mnoho – a lidé jen čekají na možnost finanční podpory. „I díky tomu se podaří tuto krizi změnit v příležitost,“ prohlásila hejtmanka po jednání krizového štábu.

Vítá také zvýšení státního příspěvku na ubytování pro uprchlíky, což podle ní přispěje k tomu, že se podaří snáz připravit další ubytovací kapacity. Podle středeční dohody z jednání vlády s hejtmany stát zaplatí za ubytování uprchlíků v nouzovém přístřeší (což jsou ony tělocvičny s lehátky) 200 korun denně bez ohledu na věk. „K tomu je třeba zajistit stravování. V nouzovém ubytování v budovách majetku krajů či obcí je úhrada stanovena rovněž na 200 korun – ovšem již bez stravování. V ubytování typu hotelů a penzionů by to mělo být až 250 korun za noc a osobu; opět bez stravy,“ doplnil mluvčí Šíma.

Dobrovolníci pro centra i pro ubytování

Mluvčí také připomněl, že kraj nadále hledá dobrovolníky pro pomoc s tlumočením a organizačními záležitostmi v KACPU neboli krajských asistenčních centrech pomoci Ukrajině v Kutné Hoře, Mladé Boleslavi a Příbrami. Prostřednictvím registračního formuláře, který kraj připravil ve spolupráci s iniciativou Vlna pomoci na webové adrese pomahame.stredoceskykraj.cz, již svou pomoc nabídlo téměř pět stovek lidí. Uplatnění lidí ochotných věnovat svůj čas a energii se navíc bude rozšiřovat i mimo KACPU. „Nově budou přidány požadavky na dobrovolníky, kteří se využijí ve větších ubytovacích kapacitách, kde je třeba pomoci s koordinací,“ vysvětluje Šíma, jaká změna se chystá.