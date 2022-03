Ti se také zprvu starali o zajištění operátorů odpovídajících na dotazy. Nebylo to však ideální: vzhledem k množství telefonátů bylo třeba tento tým posilovat – a hasiči přece jen mají jiné úkoly. Vítanou pomoc proto představovala nabídka provozovatele služby Chytrá péče , standardně orientované na české seniory; nabízí tísňovou péči, osobní asistenci, ale i telefonickou krizovou pomoc. „Je jím Středočech Rostislav Haufer,“ upozornila Pecková s tím, že právě on ji týden po vypuknutí války na Ukrajině oslovil s nabídkou zapojení operátorů svého call centra. S plánem, že jeho tým posílí i o operátorky hovořící ukrajinsky; samozřejmě doplní i další lidi a techniku, aby volající nečekali dlouho. Klaplo to – a vše se rozběhlo jak na drátkách ještě dřív, než se čekalo.

„Hasiči operátory zaškolili na typické okruhy dotazů, přítomen je i vždy jeden hasič v průběhu směny,“ uvedla hejtmanka. Call centrum pomoci seniorům se tak rozrostlo o ukrajinsko-hasičskou sekci, zaměřenou zejména na podporu maminek a babiček s dětmi.

Stále méně uprchlíků: pokračuje pokles počtu návštěvníků centra pro Ukrajince

„Je to to nejmenší, co pro Ukrajinu můžu udělat,“ poznamenal majitel Haufer. Pecková však nevidí důvod ke skromnosti: „Opět se ukázalo, že ten, kdo je zvyklý pomáhat, dokáže pomoci i dalším, kteří to potřebují.“