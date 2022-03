„Ukrajina bojuje odhodlaně, statečně a hrdinsky,“ zdůraznila hejtmanka Petra Pecková (STAN). Ve stejném duchu hovořil i její bývalý statutární náměstek Martin Kupka (ODS), který se přišel s kolegy rozloučit; po svém jmenování ministrem dopravy se vzdal všech krajských funkcí, aby se práci v novém působišti mohl věnovat s plným nasazením. Pohovořil nejen o spolupráci na úrovni kraje, ale věnoval se i aktuální situaci. „Historická zkušenost nám velí postavit se proti agresorovi nejen slovy a gesty, ale poskytnout Ukrajině všemožnou pomoc,“ uvedl Kupka. Ocenil v té souvislosti aktivity, do nichž se pustili nejen dobrovolníci, ale i mnohé obce a města – a připomněl, že také vláda podniká patřičné kroky. „Svědčí o tom, že si uvědomujeme historickou zkušenost,“ uvedl.

Sláva Ukrajině; sbohem, Rusko

Na úvod svého zasedání středočeští zastupitelé mimořádně zařadili do programu jednání body programu bezprostředně související s aktuálním děním. Usnesli se, že kraj pošle deset milionů korun na konto pomoci – konkrétně na účet, jehož číslo zveřejnilo ukrajinské velvyslanectví s tím, že darované peníze budou použity na nákup vojenského materiálu. Vymezili se také proti Rusku. Rozhodli o okamžitém vypovězení všech smluv o partnerství či memorand deklarujících vůli spolupracovat s tamními regiony.

Dokumenty byly v minulosti, v letech 2005 a 2012, podepsány s představiteli oblastí Moskevské a Astrachaňské – byť se ukázalo, že tyto dokumenty už mají pouze formální platnost a spolupráce v jakékoli podobě se nerozvíjí už celé roky. Úklid ve středočesko-ruských vztazích pojali zastupitelé tak důkladně, že dokonce odmítli platnost memoranda o obchodní, ekonomické a vědeckotechnické spolupráci, které zřejmě ani nebylo podepsáno. Alespoň se o tom na hejtmanství nenašel jakýkoli doklad; existuje pouze záznam, že 8. února 2010 o možnosti jeho uzavření jednali tehdejší krajští radní – avšak už nenásledovalo usnesení zastupitelstva, které by podpisu muselo předcházet. Hlasování o těchto rozhodnutích byla jednomyslná.

Jednomyslné rozhodnutí. Středočeský kraj Ukrajině daruje deset milionů korun

Hejtmanka Pecková dále na jednání zastupitelů informovala, že kraj se na Ukrajině zapojil do větší evakuační akce, o níž uvedla, že začala v pondělí v deset dopoledne a jde o nebezpečný podnik spojený s přesunem skupiny lidí, pro něž kraj vyslal ke slovenským hranicím dva autobusy. Jakmile se ocitnou v bezpečí, krajský úřad zveřejní podrobnosti; do té doby však nic bližšího k samotné akci, tím méně k jejímu průběhu, k dispozici nebude.

Deníku Pecková upřesnila, že nejprve je třeba, aby převážení lidé v pořádku překonali „stovky kilometrů“ po ukrajinském území a pak se dostali přes státní hranici – i tam ještě mohou čekat až desítky hodin. Tomuto náznaku by mohla odpovídat akce zaměřená na pomoc lidem z Kyjevské oblasti. Právě tam byly v minulosti zacíleny partnerské kontakty. Když Pecková a radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Václav Švenda (Spojenci/TOP 09) do Kyjeva a okolí přijeli loni v září na oficiální návštěvu, krajská delegace tam navázala užší kontakty například s krajanskými spolky nebo s lidmi z univerzity. Radní Švenda na jednání zastupitelů nebyl přítomen; jako předkladatele materiálů spadajících do jeho působnosti ho zastupovala předsedkyně zastupitelského výboru Lucie Cirkva Chocholová (Piráti).

Přes rám jako na letišti či u soudu

Dosud nevídanou novinkou na zasedání krajských zastupitelů se stali i neoznačení muži vymáhající zákaz vstupu do jednacího sálu v budově krajského úřadu. Bývalo zvykem, a to po celé roky, že s přístupem nebyl problém: v přestávkách jednání se zde s krajskými politiky mohli setkávat novináři a případně i občané, pokud dorazili na jednání zastupitelů. Nově zůstal přístup nepovolaným zapovězen. Navíc se v chodbě zajišťující jeden z přístupů k jednacímu sálu (ale i k výklenku s místy pro veřejnost) objevil detekční rám odhalující u příchozích kovové předměty.

Kraj rozjel záchrannou operaci na bojující Ukrajině. Víc prozradí až po ní

Vedoucí tiskového oddělení kanceláře hejtmanky Adam Junek Deníku řekl, že detekční rám už na tomto místě zůstane. „K nynější mimořádní situaci se hodí,“ připustil – nicméně uvedl, že jeho instalace se nestala přímou reakcí na válku na Ukrajině. Opatření k zajištění bezpečnosti zastupitelů se podle jeho slov chystala už dřív. „Rám má své opodstatnění; není tu jen souvislost s Ukrajinou,“ konstatoval Junek. Nové opatření nicméně nijak nebrání občanům v možnosti sledovat jednání zastupitelů přímo na místě (k dispozici je i videopřenos na webu krajského úřadu). Ukázalo to hned premiérové použití rámu: náhodou se na chvíli přišla podívat, jak to na jednání krajských zastupitelů chodí, výprava žáků pražské Školy sv. Augustina. Do výklenku pro veřejnost se dostali všichni školáci; jen se zdržením. A jejich batohy nikdo nekontroloval.