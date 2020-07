Sto tisíc korun pošle Středočeský kraj na pomoc Ukrajině, jejíž západní část zasáhla ničivá povodeň. O poskytnutí humanitárního daru, který má pomoci se zajišťováním základních životních potřeb obyvatelstva v zasažené oblasti, rozhodli krajští radní.

Jaroslava Pokorná Jermanová | Foto: Milan Holakovský

I když by se mohlo zdát, že stotisícový příspěvek je pro území zasažené rozsáhlejší katastrofou spíše jen morální podporou, neplatí to tak docela. Ukázalo se to nedávno, kdy středočeští radní poslali tuto částku italskému regionu Lazio v okolí Říma, tehdy těžce sužovaného koronavirem. Podpora ze středních Čech posloužila v rámci příprav na vybudování nemocnice, připomněla hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO).