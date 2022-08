Souhrnná čísla statistiky, do nichž jsou jednotlivé lidské osudy zahrnuty, hovoří umírněnou řečí. Podíl nezaměstnaných osob ve Středočeském kraji se na sklonku července zvýšil proti červnu o 0,16 procentního bodu a dosáhl hodnoty 2,87 procenta. Z pohledu expertů jde o očekávaný sezonní výkyv, na němž není patrný dopad mimořádných vlivů. Ve srovnání s loňskem to představuje pokles o 0,40 procentního bodu. O 0,41 procentního bodu pak je středočeská nezaměstnanost pod celostátním průměrem: ten ke konci července dosáhl 3,28 procenta. Jestliže v hlavním městě Praze míra nezaměstnanosti dosáhla 2,74 procenta, je to ve srovnání se Středočeským krajem o 0,13 procentního bodu méně – a ve vztahu k celorepublikovému průměru o 0,54.