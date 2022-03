Vesměs se ale shodují, že snažit se to změnit chtějí co nejdříve; toto odhodlání potvrzuje i jejich zájem o letáčky představující možnosti zájemců o práci, a především o nabídku jazykových kurzů. Právě schopnost dorozumět se česky je klíčová k tomu, aby se mohli uplatnit i jinak než v rámci pomocných prací – a mnozí z uprchlíků potvrzují, že si to uvědomují. Stejně jako se hlásí k očekávání, že „to půjde“, když jejich úsilí podpoří podobnost slovanských jazyků.

S velkým nasazením zaměstnanců

Domácí uchazeči o zaměstnání příval příchozích z Ukrajiny zatím v hlavním městě nijak významněji nepocítili. Deníku to v pátek telefonicky sdělila pracovnice kontaktního pracoviště pro Prahu 2 a 3. „Na zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání fronty nejsou,“ potvrdila, že zájem běženců o výplatu podpor vyřizování agendy v oblasti zaměstnanosti nepoznamenal. „Stejně, i kdyby fronty byly, tak to bude v rámci toho, že sem chodí občané z Ukrajiny a žádají jiné dávky; v hmotné nouzi. Pokud se chcete zaevidovat na úřadu práce, normálně sem přijdete a ve vyvolávacím systému si počkáte, až na vás přijde řada,“ sdělila pracovnice úřadu na telefonní lince.

V řadě míst středních Čech se situace jevila klidněji, byť některé pracoviště také zažívala frmol. „Máme tady strašně moc lidí,“ potvrdila v pátek Deníku ředitelka kontaktního pracoviště pro Prahu-východ Jaroslava Martínková. Očekáváním, že nával bude od pondělka pokračovat, se netají pracovníci úřadu práce v Kutné Hoře – a to v souvislosti s novým zákonem, podle kterého si budou uprchlíci moci chodit pro pětitisícovou humanitární dávku na pořízení základního vybavení pro začátek života v Česku. Už nyní zde byl nebývalý šrumec v souvislosti s výplatou dávky mimořádné okamžité pomoci ve výši existenčního minima (což představuje dva půl tisíce pro dospělého a u dětí částky odstupňované podle věku).

Trojicí KACPU ve středních Čechách prošlo již přes patnáct tisíc uprchlíků

V hale kutnohorského úřadu práce v Radnické ulici tak v pátek dopoledne bylo plno. Podle informací Deníku ale bývá na přepážkách nepojistných dávek nabito i v ostatní dnech. Zastoupení má místní úřad práce současně také v kutnohorském KACPU – krajském asistenčním centru pomoci Ukrajině – a to včetně sobot a nedělí od 7 do 19 hodin. Zaměstnanci úřadu práce tak prý nyní zažívají těžké časy: z 91 pracovníků je na agendu spojenou s uprchlíky nasazeno 75 lidí; sedm je v pracovní neschopnosti.

Také tým mladoboleslavského úřadu práce působí přímo v místním KACPU, zároveň ale musí zvládat i agendu na své stálé adrese na magistrátu. Vedoucí Pavel Krpálek připomněl prodloužené směny i práci v sobotu a v neděli. „Denní počty zájemců z řad ukrajinských běženců se liší; většinou je to kolem sta až sto padesáti osob,“ poznamenal. Upozorňuje však na limity dané počtem zaměstnanců. „Část jich je nemocná, další pracují v prodloužených směnách. Když zájemce přijde, samozřejmě ho neodmítneme a snažíme se pomoci všem i po pracovní době. Ale vzhledem k personálním možnostem to takto nemůžeme dělat donekonečna,“ upozornil Krpálek.

Někde i plynule a bez front

Ve středních Čechách se však najdou i pracoviště, kde se sice ukrajinští uprchlíci objevují, ale návaly tam nezaznamenávají. Že se nedá mluvit o frontách, řekla Deníku třeba ředitelka rakovnického úřadu práce Jitka Ledvinová. „Je to hodně lidí, ale všechny stíháme plynule odbavovat i vyplácet. V tuto chvíli jde o dávku okamžité pomoci – a všichni lidé odcházejí odbavení,“ řekla Deníku v pátek. „V dlouhých dnech přijmeme v souvislosti s touto dávkou od 120 do 160 lidí,“ upřesnila s odkazem na to, že v různých dnech je otevřeno různě: v „dlouhých“ do 17 hodin, v „krátkých“ pouze do 11.

Dívce schované pod ukrajinskou vlajku dělá společnost Krteček či včelka

Ke krátkým dnům patří i pátek, kdy na berounské pobočce úřadu práce podle informací zaměstnance ochranky čekalo zhruba 40 lidí. Ti byli odbaveni již během dopoledne – a už kolem půl jedenácté zely prostory úřadu prázdnotou. Větší nával se očekává v pondělí. Podle neoficiálních informací měla berounská pobočka úřadu od pondělka 14. března odbavit kolem 170 lidí, přičemž podle statistik ministerstva vnitra se v regionu do konce pracovního týdne registrovalo 1655 Ukrajinců prchajících před válkou.

Náporu uleví české účty i aplikace

- Prvotní informace dostanou lidé prchající před válkou na krajských asistenčních centrech pomoci Ukrajině (KACPU), kde jim zástupci úřadu práce pomohou s vyplněním žádosti. Příchozí se dozvědí, co pro ně může úřad práce udělat, pracovníci jim pomohou s vyřízením případných žádostí o mimořádnou okamžitou pomoc či jim podají informace o možnostech zaměstnávání v místě ubytování a předají nabídky tamních zaměstnavatelů.

- Úřad práce ČR se snaží motivovat příchozí z Ukrajiny, aby si co nejrychleji zřídili účet u české banky. Na základě toho by jim bylo možné vyplácet humanitární dávku bezhotovostně. V praxi by se tak celý proces urychlil – a především se zamezí dlouhému čekání ve frontě.

- Vyřízení nové humanitární dávky bude usnadňovat on-line aplikace na webu ministerstva práce a sociálních věcí, jejíž pilotní provoz (v ukrajinštině, ruštině, angličtině a češtině) bude zahájen v pondělí. Počítá se s tím, že v asistenčních centrech a na úřadech budou k dispozici letáky s QR kódem, který usnadní otevření formuláře na telefonu. Žadatel vyplní číslo víza ke strpění pobytu, údaje o sobě a případně o svých dětech; po jejich odeslání se mu vygeneruje čárový kód, který cizinec ukáže na pobočce úřadu práce a tamní pracovníci pak vyplatí hotovost nebo zaznamenají číslo již zřízeného účtu v české bance. O týden později by tato aplikace – po jejím otestování a doplnění funkcí – měla umožňovat získat podporu bez nutnosti návštěvy úředních přepážek.

- Souhrnné informace k možnostem pomoci občanům Ukrajiny, kteří přicházejí v důsledku válečného konfliktu do České republiky (případně zde dlouhodobě žijí a pracují), a také zaměstnavatelům, kteří Ukrajince zaměstnávají nebo zaměstnají, jsou uvedeny na webových stránkách uradprace.cz/web/cz/-/pomoc-pro-obcany-ukrajiny-a-jejich-zamestnavatele.



Zdroj: mluvčí Úřadu práce ČR Kateřina Beránková, mluvčí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR Eva Davidová