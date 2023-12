Kolik kopečků svařáků si dáte?

Svařák na zahřátí bude asi zmrazený. Zní to podivně, nicméně právě k takovým úvahám vybízela po několik dnů reklamní tabule u cukrárny na krčském sídliště v Praze. Bylo to na počátku listopadu, kdy se ochladilo – a do té doby téměř letní počasí hupslo rovnou do podzimu. Na to reagoval i podnik změnou reklamního upozornění. To se dá udělat jednoduše: stačí přece smazat nápis „zmrzlina“ a nahradit slovy „svařené víno“.

Svařák na zahřátí bude asi zmrazený. Zní to podivně, nicméně právě k takovým úvahám vybízela po několik dnů reklamní tabule u cukrárny na krčském sídliště v Praze.Zdroj: Deník/Milan Holakovský

Původní oznámení cenové akce ale zůstalo. Vznikla tak nabídka budící pozornost. Když si zájemce dá dva kopečky svařáku, třetí kopeček dostane zdarma. Komu se to podařilo využít, není známo – nicméně u této cedule Deník vyslechl vtip o jisté kuchařce. Té prý při vaření zbyla spousta horké vody. Přišlo jí líto vylít ji jen tak bez užitku do odpadu, a tak ji schovala do mrazáku. Mít v kuchyni horkou vodu pěkně po ruce se přece vždycky.