V poptávkovém řízení bylo podle slov náměstka hejtmanky Gabriela Kovácse (ANO) osloveno deset bank působících na českém trhu. Nabídky jich předložilo pět. Nejvýhodnější byla od Komerční banky: s nejnižším úrokem a bez dalších poplatků. „Podmínky úvěru jsou opravdu dobré,“ pochválil z opozičních lavic Michael Pánek (ODS).

Živnostníci působící ve Středočeském kraji mohou získat bezúročnou půjčku do výše 50 tisíc korun, která doplní finanční pomoc od státu. Tomáš Havlíček (ODS) se ohradil, že žadateli stačí, když živnost nemá pozastavenou; uvítal by ještě kritérium minimálního obratu. Právě takto je to ale správně podle Zdeňka Štefka (KSČM) – umožní dosáhnout na půjčku třeba i samoživitelkám, které si jako OSVČ pouze přivydělávají.

Aktuálně kraj podle Kovácsových slov eviduje stovky podaných žádostí – a další se stále přijímají. „Je to pomoc plošná a rychlá,“ poznamenal náměstek hejtmanky. S tím, že cílem je poskytnout peníze do pěti dnů – a byl zaznamenán i případ, kdy byl žadatel uspokojen do druhého dne. První půjčky už totiž kraj žadatelům poskytl, a to nikoli z úvěru, nýbrž ze svého rozpočtu.