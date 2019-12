Příjemnou vánoční atmosféru navodilo již vystoupení žáků Základní školy Ch. G. Masarykové Lány, kteří na veřejnosti zazpívali vůbec poprvé. Poté, co děti ozdobily vánoční stromek, před lánským obecním úřadem zapěl smíšený pěvecký sbor Chorus Laneum.

Následoval proslov starosty obce Karla Skleničky: „Jsem rád, že jsme se zde opět sešli, abychom společně slavnostně rozsvítili náš krásný vánoční stromeček. Jistě si každý všiml, že se jedná o ten samý strom, který tu roste už řadu let. Letos jsme ho trošku vylepšili o nějaké ozdobičky. Čas obrovsky rychle letí. Je to jako by to bylo včera, když jsme zde byli před rokem a už jsme tu zase. Věřím, že si letošní advent všichni hezky užijeme a zavzpomínáme na to dobré, co jsme letos zažili, na to špatné zapomene a budeme se těšit na ty nejkrásnější svátky v roce – svátky vánoční,“ sdělil Karel Sklenička, který popřál všem hodně zdraví, štěstí a osobní spokojenosti.

Po lánském starostovi pronesl duchovní slovo a požehnal věnce správce Novostrašecké farnosti Jiří Prokop Zeman. Po Tiché noci, kterou na trubku zahrál Josef Král, se již rozzářil vánoční stromek. Příchozí si dopřávali adventní svařák a jiné teplé nápoje, nebo obdivovali dřevěný betlém, který vyrobil místní řezbář Oldřich Polášek.