Na ledovku by si během noci na pondělí i po ránu měli dávat pozor lidé v západních oblastech Středočeského kraje.

Ilustrační fotografie. | Foto: Deník

Nedělní výstraha Českého hydrometeorologického ústavu se vztahuje na okresy Beroun, Kladno, Příbram a Rakovník, přičemž se týká období od půlnoci do osmé ranní. Klouzat to může místy – a to v důsledku deště či mrholení za teplot pod nulou. Právě kolem ní mají noční teploty kolísat. Podmínky se tak mohou lišit úsek od úseku, přičemž za rizikové rozhodně nelze považovat jen mosty, lesní úseky či oblasti plání.