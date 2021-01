Už v úterý, kdy se s očkováním zdravotníků v kraji mělo začít podle původních plánů, hejtmanka Petra Pecková (za STAN) naznačila, že by se proticovidové očkování mohlo rozjet snad jako silvestrovská akce – či možná na Nový rok. Což bude platit v první variantě: konkrétně právě pro Benešov.

Mrazák zajišťující udržení teploty vakcíny na předepsaných -70 ° C, požadovaných pro skladování látky vyvinuté firmami Pfizer a BioNTech, je v benešovské nemocnici připravený, ujišťovala Pecková. A nyní už je jasné, že úterní odhad byl přesný. S vakcinací zdravotníků začne benešovská nemocnice v poslední den roku hodinu před polednem. Ve čtvrtek to v kraji bude jediné místo. V pátek, tedy na Nový rok, si pro očkovací látku přijedou do Benešova zástupci Oblastní nemocnice Kolín, kde očkování rozjedou v sobotu. Během víkendu si pak v Benešově vyzvednou své první příděly také zástupci krajských nemocnic z Kladna, Mladé Boleslavi a Příbrami. Tam se má s očkováním začít od pondělka. „Nejprve zdravotníci z oddělení ARO, jednotek intenzivní péče, urgentních příjmů, covidárií a záchranky,“ vypočetla hejtmanka, kdo je první na seznamu. Pojmem „covidária“ označuje koronavirová oddělení nemocnic.

Nadále podle slov Peckové platí předpoklad, že od 7. ledna mají být dodávky vakcíny pravidelné. „Chystáme očkovací strategii pro Středočeský kraj, aby mohli všichni občané co nejdříve normálně fungovat a nebát se o sebe a své blízké,“ ujišťuje, že vakcinace bude dobře zorganizována. Podle předvánočního vyjádření středočeského radního pro oblast zdravotnictví Pavla Pavlíka (ODS) se počet očkovacích míst má i nadále rozšiřovat. „Se zvyšujícími se počty dodaných vakcín budou aktivována i další – v každém okresním městě,“ slibuje radní. Kdy bude očkování dostupné zájemcům z řad veřejnosti, se však teprve ukáže.