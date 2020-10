K učitelům po celé republice zamířily v úterý 6. října respirátory třídy FFP2, které na ochranu pedagogů a dalších pracovníků škol před koronavirem uvolnila vláda z policejního skladu v Opočínku u Pardubic. Do středních Čech jich zamířilo 353 tisíc, řekla Deníku Helena Frintová z kanceláře hejtmanky – s tím, že se jedná o deset respirátorů na jednoho vyučujícího.

Nakládání respirátorů pro školy v policejním skladu v Opočínku u Pardubic. | Foto: ČTK

Zásilku odpoledne přivezli profesionální hasiči do centrálního skladu kraje v Benešově. Odtud budou respirátory během středy distribuovány větším městům, která fungují jako takzvané obce s rozšířenou působností. Těch je v kraji 26 – od jednoho do tří v jednotlivých okresech – a do rozdělování ochranných pomůcek proti koronaviru byly zapojeny už na jaře. K vyzvednutí na jejich redistribučních místech mají být respirátory připraveny ve čtvrtek 8. října dopoledne.