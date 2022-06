Jak uvedla mluvčí středočeské záchranné služby Monika Nováková, v kraji v souvislosti s horkem řešili celkem 23 případů. Nejhorší byla situace v neděli v Pikovicích v okrese Praze-západ, kde se konaly běžecké závody. Záchranáři ze Zbraslavi, Řevnic a Davle tam převezli do nemocnic tři lidi. Jeden běžec měl kolaps, druhý byl dehydratovaný a třetí zraněný. „Muž několikrát zkolaboval a bylo nutné ho opakovaně resuscitovat. Následně byl transportován vrtulníkem na koronární jednotku do nemocnice Na Homolce. Během letu napojen na přístroj pro nepřímou srdeční masáž,” uvedla mluvčí.

V Řeži zažili supertropický den. V neděli mohou teploty přesáhnout 37 stupňů

V hlavním městě pak vyjeli během víkendu záchranáři k zhruba deseti výjezdům souvisejícím s horkem. "Nelze vyčíslit konkrétní počet případů, neboť to záleží, co konkrétně člověk nahlásí. Zda se mu udělalo špatně z vedra nebo z něčeho jiného. Každopádně v souvislosti s počasím bylo od pátku do neděle potvrzeno přibližně deset případů," uvedla mluvčí pražské záchranky Jana Poštová.

Středočeští hasiči vyjeli k hašení požárů lesních a polních trav celkem šestnáctkrát. „Nejvážnější byl požár v sobotu u sv. Kateřiny na Kutnohorsku, kde byl vyhlášen druhý stupeň poplachu. Jednalo se o požár v lese, kde hořela hrabanka na ploše dvacetkrát sto metrů. Také v Kryrech byl velký požár, ač se jedná již o Ústecký kraj, ale středočeští hasiči zde také vypomáhali,“ uvedla mluvčí HZS Středočeského kraje Tereza Sýkora Fliegerová.