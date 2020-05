Nynější ředitel IDSK Michal Štěpán na konci května obchází. V čele krajské organizace, jejímž úkolem je dohlížet na blaho cestujících i na to, aby se za to utrácely rozumné peníze, působil od loňského 15. května. Někdejší náměstek ředitele Českých drah Štěpán tehdy vystřídal Pavla Procházku, kterého loni v březnu odvolali krajští radní – přičemž ho pověřili řízením organizace až do příchodu nástupce.

Přišly jiné nabídky

Tentokrát ředitel IDSK odchází z vlastní vůle. Po roce práce pro Středočeský kraj se rozhlíží po dalším manažerském postu – a podle všeho významnějším, než v krajské dopravě. „Pracovní poměr v IDSK ukončím na konci května; odcházím z vlastní vůle,“ komentoval své rozhodnutí v SMS zprávě. A naznačil dále, že jde „za lepším“: „Momentálně jednám o třech nabídkách – ale s největší pravděpodobností zůstanu v oboru veřejné dopravy,“ konstatoval. S tím, že čas na rozhodnutí má nejpozději do pondělka.

To, že za Štěpánovým odchodem nestojí nespokojenost vedení kraje s jeho prací, ale skutečně jen jeho vlastní nové plány, ve čtvrtek Deníku nepřímo potvrdil středočeský radní pro oblast dopravy František Petrtýl (ANO). „Nechci spekulovat, ale on je šikovný – a v jiné sféře třeba najde lepší podmínky,“ konstatoval. Vedoucí odboru dopravy krajského úřadu Zdeněk Škaloud pak uvedl, že se již chystá vyhlášení výběrového řízení: je to standardní proces, kdy výsledek bude projednávat a schvalovat rada kraje.

Ředitel není potřeba?

Zástupci krajské opozice nicméně ve čtvrtek vyzvali k tomu, aby se postupovalo nestandardně. Hnutí STAN volá po tom, aby se ředitel nyní nevybíral. „Nového ředitele IDSK by mělo vybrat až nové vedení kraje vzešlé z letošních říjnových voleb, které budou za méně než pět měsíců,“ uvádějí v tiskové zprávě krajský předseda hnutí Věslav Michalik, poslankyně Věra Kovářová a kandidátka na hejtmanku Petra Pecková.

Argumentují tím, že když v lednu zástupci koalice ANO a ČSSD s podporou KSČM nekývli na návrh zástupců STAN na volbu nového předsedy kontrolního výboru krajského zastupitelstva z jejich řad a výbor zůstal bez předsedy, k čemuž následně šéf zastupitelského klubu ANO Martin Herman poznamenal, že do voleb by jeho činnost mohli řídit místopředsedové, nyní by se mohlo postupovat obdobně. „Hnutí Starostů a nezávislých vyzývá vedení kraje, aby výběrové řízení na nového ředitele nechalo až na nové vedení kraje vzešlé z říjnových voleb – nový ředitel musí získat plný mandát nového vedení kraje,“ oznámil Michalik. S tím, že do voleb může IDSK „vést v běžném režimu současný statutární zástupce“.

„Organizace má před sebou hodně práce,“ reagoval po Deník radní Petrtýl, jenž nechat IDSK bez ředitele nevnímá jako dobrý krok. Slibuje nicméně, že podnět probere s kolegy na jednání rady kraje. Za sebe má však jasno: bezvládí by ničemu nepomohlo. „Je tady snaha vybrat toho nejlepšího kandidáta – a politika na to nemá žádný vliv,“ řekl Deníku.