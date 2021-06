Existují středočeské koleje, jež se nových parťáků v podobě zde dosud neznámých vozidel mají dočkat už za dva měsíce. Vyjedou na ně použité nízkopodlažní motorové jednotky typu Stadler RegioShuttle RS1, u nás jezdící pod obchodním označením RegioSpider. Dosud jsou známé z krajů Libereckého, Pardubického a z Vysočiny; podobné vozy jezdí také v Královéhradeckém kraji.

Pohodlí pro odlehlejší oblasti

Středočeským cestujícím mají začít sloužit na přelomu srpna a září. Čtveřici ojetých RegioSpiderů pořídily České dráhy v Německu, aby je v rámci testovacího provozu nasadily na linkách z Kralup nad Vltavou do Loun a Velvar, připomněl Oldřich Buchetka, mluvčí krajské organizace IDSK; Integrované dopravy Středočeského kraje. „Nahradí motoráky řady 810, které na těchto tratích jezdí nyní,“ upřesnil. Je-li řeč o testovacím provozu, má to znamenat zkušební nasazení před tím, než by se obdobná vozidla měla objevit i na dalších tratích.

Chystanou změnu si pochvaluje středočeský radní pro oblast veřejné dopravy Petr Borecký (STAN). Nyní používané motorové vozy, původně pocházející z doby kolem přelomu 70. a 80. let minulého století, vnímá jako již nevyhovující.

„Jsem přesvědčen, že cestující budou spokojeni,“ řekl s tím, že cestování bude komfortnější. Stejně hovoří i ředitel IDSK Zdeněk Šponar. I on zmiňuje „přepravní komfort 21. století“, určený i pro „odlehlejší části kraje“. „Nízkopodlažní vlaky nabízejí pohodlné a bezpečné cestování osobám se sníženou pohyblivostí, především vozíčkářům a seniorům, ale současně i cyklistům nebo maminkám s dětmi,“ upřesnil Šponar.

Na zkoušku před modernizací

Plány na další rozšiřování tohoto typu vlaků potvrzuje ředitel Regionálního obchodního centra Českých drah v Praze Jakub Goliáš. „Čtyři moderní motorové jednotky Stadler RS1 budeme na tratích z Kralup nad Vltavou do Loun a Velvar testovat pro možné budoucí využití typově obdobných vozidel ve Středočeském kraji,“ konstatoval.

Dosud České dráhy provozují 33 RegioSpiderů, dalších 22 koupily v Německu loni v prosinci (z nichž již dorazilo 17; další ještě procházejí rozsáhlejšími opravami). „Vlaky cestujícím nabídnou 71 míst k sezení, prostorný interiér, bezbariérový přístup a dostatek místa pro přepravu kočárků, jízdních kol i rozměrných zavazadel,“ představil Goliáš budoucnost regionální dopravy na neelektrifikovaných tratích.

Jednotky, které mohou jezdit rychlostí až 120 km/h, České dráhy do budoucna plánují modernizovat. Počítá se s doplněním elektrických zásuvek a internetového připojení prostřednictvím Wi-Fi. V plánu jsou i dovybavení klimatizací, přečalounění sedaček, úpravy audiovizuálního informačního systému a přelakování do nového červeno-šedého kabátu vozidel jezdících v systému Pražské integrované dopravy. „Do přistavení prvních jednotek k provedení modernizace budou čtyři z nich dočasně obsluhovat právě zmíněné tratě ve Středočeském kraji,“ připomněl mluvčí IDSK Buchetka.

Motorové jednotky RegioSpider:

- Délka přes 25 metrů

- Hmotnost: kolem 50 tun

- Maximální rychlost 120 km/h

- Kapacita: 71 míst k sezení + dostatek místa pro přepravu kočárků či jízdních kol

- Bezbariérový přístup

Zdroj: Integrovaná doprava Středočeského kraje