Teplická věznice podle ministerstva porušila právní předpis v souvislosti s tím, že odsouzenému Rathovi povolila civilní oblečení a zdravotní matraci. "V době prováděné prověrky dozorovým státním zástupcem nebylo možné v osobním spise odsouzeného dohledat jeho žádost o povolení k držení a užívání civilního oblečení a zdravotní matrace ve výkonu trestu odnětí svobody ani rozhodnutí o této žádosti," konstatoval úřad.

Ministerstvo ale zároveň dospělo k závěru, že pracovníci věznice tím nezvýhodnili Rathovo postavení na úkor ostatních vězňů. "Byl zachován rovný přístup ke stejným právům všech odsouzených. Z tohoto důvodu nebylo nutné přistoupit ve vztahu k Vězeňské službě ČR k dalším adekvátním opatřením," napsalo.

Úřad také uvedl, že státní zástupkyně z pražského vrchního státního zastupitelství pochybila, protože vybočila ze své pravomoci a zasáhla do dozorové prověrky Rathova věznění, kterou provádělo ústecké krajské státní zastupitelství. "Vrchní státní zástupkyně byla proto požádána, aby při výkonu svých dohledových kompetencí postupovali státní zástupci v souladu se zákonem," konstatovalo ministerstvo.

Ministryně Marie Benešová (za ANO) také požádala nejvyššího státního zástupce, aby sjednotil postup obou vrchních státních zastupitelství při výkonu dohledu nad krajskými státními zastupitelstvími, která dozorují dodržování právních předpisů ve věznicích.

Pravomocný rozsudek

Ministerstvo doplnilo, že případ prověřovalo na základě podnětu Bradáčové, která se na úřad obrátila letos v lednu dvěma dopisy.

Rath si loni v první větvi korupční kauzy vyslechl pravomocný trest sedm let vězení. Justice jej uznala vinným z ovlivňování tendru na rekonstrukci zámku Buštěhrad na Kladensku. Letos shledal středočeský krajský soud bývalého hejtmana nepravomocně vinným i v druhé části kauzy. Za přijímání úplatků a zmanipulované veřejné zakázky kraje a krajských nemocnic mu původní trest o rok prodloužil.

Do teplické věznice nastoupil Rath v říjnu, později byl přemístěn do Ruzyně. Vězeňská služba už dříve uvedla, že povolením civilního oblečení a vlastní matrace neporušila teplická věznice zákon a že pochybila pouze v administraci tzv. povolenky, kterou řádně nevložila do Rathova spisu.