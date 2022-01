Navzdory tomu, že se nacházíme uprostřed zimy, zve Linda Dlouhá z krajské turistické centrály i k víkendové návštěvě Levandulového údol í; to se nachází na Berounsku mezi obcí Chodouň a městem Zdice. A tamní tým připravil na sobotu i neděli „Tříkrálové radovánky“. Pro zájemce nejen chystá prodej balíčků s levandulovými produkty, ale nabídne také procházku kolem levandulových polí doplněnou kvízovou hrou pro dospělé. Chybět však nebudou ani pochoutky ozvláštněné levandulí: koláče, bábovka, buchty; dojde však i na typické lednové pokrmy předků s kroupami, jáhlami, hrachem, fazolemi nebo bramborami.

Poměrně nedaleko, i když už na Praze-západ, leží Mníšek pod Brdy – a tamější zámek během víkendových dnů pořádá netradiční pohádkové prohlídky pro děti ve věku od tří do devíti let. Je však třeba mít na paměti, že podmínkou je předchozí rezervace na telefonním čísle 606 649 207. Děti, jimž rodiče tento zážitek domluvili, v sobotu komtesa zavede do tajuplného sklepení, kde bude možné potkat třeba víly pomáhající vládci brdských kopců Fabiánovi nebo čerta, který přispěl k současné podobě mníšeckého zámku. V neděli zase na děti čeká místnost plná pohádkových postav. Včetně trpaslíků, Sněhurky, Popelky nebo draka – a nebude chybět sbírka malých princů a princezen. „Otevřen bude také výtvarný ateliér,“ připomněla Dlouhá.

Zve rovněž do Kladna, kde spěje do finále výstava Známková tvorba Cyrila Boudy. Ve Sládečkově vlastivědném muzeu si ji bude možné prohlédnout jen do neděle. Muzeum ji v září otevřelo ke 120. výročí narození kladenského rodáka, který se proslavil jako malíř, ilustrátor i grafik.

Do pondělka si v berounské kavárně Jiná Káva lze prohlédnout Street Art of the World – výstavu fotografií Martin Koťátka představující významné výtvory pouličního umění napříč kontinenty. Včetně lokalit, které nejsou tak známé jako Londýn, Paříž, Berlín nebo Amsterdam. A nejde jen o díla stříkaná sprejem: nechybí klasická malba štětcem, plastiky – nebo třeba lepené grafiky vyřezané z papíru. Pozoruhodné je ostatně i samotná kavárna nabízející vegetariánské občerstvení: slouží jako tréninkové pracoviště zaměstnávající lidi s duševním onemocněním.