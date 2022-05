FOTO: Bez hluku a zápachu. Po středočeských kolejích se proháněl vodíkový vlak

Za blížící se bezemisní budoucnost označil krajský úřad plány na provoz vlaků poháněných vodíkem, které by se na středočeských kolejích v běžném provozu mohly objevit „zhruba do deseti let“. Tuto představu kraj zveřejnil na sociálních sítích, když informoval o úterní prezentační jízdě vodíkové jednotky Coradia iLint na trase Posázavského pacifiku z Prahy do Vraného nad Vltavou, která se setkala se značnou pozorností odborné veřejnosti i fanoušků železnice.

Vodíkový vlak. | Foto: Krajský úřad Středočeského kraje