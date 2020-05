Zkusme si malou hádanku. Který z turistických cílů ve středních Čechách se asi těší největší návštěvnické oblibě? Pokud se vám nabízí odpověď začínající písmenem K, je to sice nejspíš hodně blízko, ale ne úplně trefa přesně do černého. Tu totiž představuje písmeno A: Aquapalace Praha neboli čestlický akvapark.

Aquapark v Čestlicích, venkovní zóna. Snad si ji letos užijeme... | Foto: Aquapark Čestlice

Plyne to alespoň z celorepublikového průzkumu návštěvnosti lákadel rozmanitého typu v loňském roce, který připravila agentura CzechTourism – a jeho výsledky nabízí na webu tourdata.cz. Nahlédnout tam doporučuje Středočeská centrála cestovního ruchu (SCCR). Už proto, že součástí průzkumu je také přehled méně proslavených, ale o to zajímavějších regionálních skvostů, které sama doporučuje. Ostatně – letos to bylo poprvé, kdy se na zpracování dat podílely krajské úřady a destinační společnosti krajů.