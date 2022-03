V noci na středu dorazila do Prahy skupina 88 žen a dětí z Ukrajiny, které se podařilo evakuovat díky úsilí krajanských sdružení i řady dalších spolupracovníků včetně poslance Andreje Babiše (ANO); kraj přispěl tím, že zajistil dopravu z ukrajinsko-maďarské hranice do České republiky. Akce připravovaná několik dní a skutečně zahájená v pondělí dopoledne vyvrcholila uprostřed noci na středu příjezdem do Prahy. Tam uprchlíci našli prozatímní útočiště v pražském hotelu Legie, kde ubytování poskytla Československá obec legionářská. Po prvním přespání se pak odehrávaly dojemné scény.

?? ❣️?? Malý zázrak, který má dobrý konec - Volyňští Češi dnes nad ránem přijeli v pořádku do Prahy, kde jsou ubytovaní. ?? ❣️ ??



Tím však práce koordinátorek nekončí. Ba naopak. pic.twitter.com/OxrxdDjcT2 — ?? ? ?? Středočeský kraj (@StredoceskyK) March 2, 2022

Třeba ve chvíli, kdy si malá slečna s bratrem vybírali oblečení z věcí shromážděných v rámci sbírky. „Máš všechno?“ „Mám; děkuju.“ „A chtěla bys ještě něco?“ „Chtěla bych se brzy vrátit domů.“ Aby v takové chvíli zůstaly oči suché – na obou stranách a nezávisle na věku – musel by být člověk opravdu otrlým jedincem…

Záchranáři vyrážejí na Ukrajinu: Chtějí tam pomáhat zraněným ve válce

Jestliže kraj původně informoval, že uprchlíci (mezi nimiž jsou i velmi malé děti včetně kojenců) najdou prozatím útočiště buď u svých místních kontaktů, nebo získají ubytování jako ostatní příchozí z Ukrajiny, prozatím odjelo jen několik uprchlíků. Osm desítek jich zatím v hotelu zůstalo – a co bude dál, se teprve ukáže. Možnost setrvat v hotelu je zatím domluvená zhruba na měsíc.

Děti jsou v bezpečí, tak hurá zpět

Řeší se také, co bude dál. Krajané by měli zájem i o další evakuační cesty – přičemž jako hlavní problém se ukazuje úkol zajistit dopravu po ukrajinském území k hranicím Evropské unie. Vlastně je přitom jedno, jestli se běžence podaří dostat do Polska, na Slovensko nebo do Maďarska; pak už lze dál pokračovat bez vážnějších komplikací.

I když většina tamních krajanů ještě přednedávnem váhala, zda opustit své domovy, zostřování situace v místě (včetně bombardování Žytomyru, které si vyžádalo civilní oběti a byla poškozena i tamní nemocnice) mění situaci. Bez ohlasu navíc nezůstaly ani informace, že první transport krajanů do České republiky byl úspěšný.

Hádka mezi politiky: Záchrana krajanů na Ukrajině vyvolala přestřelku slov

Některé z přivezených žen nicméně daly najevo, že by se rády co nejdřív vrátily domů, pokud získají jistotu, že u nás bude postaráno o jejich děti. Rády by podpořily své bojující muže.