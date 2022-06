Vazby na nyní stíhané lidi

Lichtnegerovi takříkajíc zlomila vaz aktuální korupční aféra v Praze, kácející z křesel hlavně významné politiky STAN, ale naznačující i vazby k lidem z dalších partají; známá je pod policejním označením „akce Dozimetr“ či pod jménem jednoho z vazebně stíhaných obviněných: exnáměstka pražského primátora Petra Hlubučka (STAN). Mluvčí KSÚS Petra Kučerová v minulém týdnu poté, co se na ředitelství krajských silničářů v Říčanech ve středu objevili kriminalisté Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ), vydala sdělení, že ředitel ani nikdo jiný z organizace nebyl obviněn ve zmiňované kauze – ani v jakékoli jiné.

„Důrazně vyvracíme spekulace, že by Jan Lichtneger byl jakýmkoli způsobem napojen na stíhanou skupinu lidí, Dopravní podnik hlavního města Prahy a další organizace, jak zmiňuje Seznam.cz,“ uvedla mluvčí v oficiálním prohlášení.

Víc než na toto sdělení však vedení kraje dalo na to, co píší média. Už v pátek postavilo Lichtnegera mimo výkon funkce – a nyní v úterý radní rozhodli o okamžitém vyhazovu s tím, že do doby jmenování nového ředitele povede organizaci dosavadní náměstek ředitele pro investice Aleš Čermák. Získat reakci odvolaného ředitele se Deníku nepodařilo. Nejprve sice jeho mobil vyzváněl, avšak hovor nikdo nepřijal; posléze už byl zřejmě vypnutý, jestliže volání „spadlo“ do hlasové schránky.

Vyhazov Lichtnegera (který loni v březnu nastoupil na KSÚS jako člověk, jenž přichází napravit zlořády, jež v organizaci údajně panovaly za předchozího ředitele Zdeňka Dvořáka, odvolaného předloni v prosinci záhy po nástupu nové krajské koalice) hejtmanka Petra Pecková (STAN) a radní pro oblast silniční dopravy Karel Bendl (ODS) zdůvodnili možným spojením s lidmi známými kolem akce Dozimetr – s tím, že se s nimi měli zaplést ještě další dva lidé z KSÚS, kteří jsou v pozici zaměstnanců. Byť hejtmanka připustila, že informací není mnoho a odvolání ještě může mít pro kraj dohru v podobě pracovněprávního sporu, který by mohl skončit i požadavkem na odškodnění, zklamání a ztráta důvěry jsou tak obrovské, že nelze konat jinak.

Server Seznam Zprávy s odkazem na údaje z policejního spisu, který není veřejně dostupný, napsal, že Lichtneger měl po dohodě s nyní v kauze Dozimetr vazebně stíhaným podnikatelem a lobbistou Michalem Redlem vyhledat vyhledat pět společností, které mají dlouhodobé smlouvy na opravy silnic, sekání trávy či odklízení sněhu, uzavřené již v letech 2005 nebo 2008 – a podklady k jejich zakázkám a výši tržeb měl předat dalšímu nyní vazebně stíhanému podnikateli Zakaríovi Nemrahovi; údajně s tím, že měl být od nejvýznamnějších dodavatelů KSÚS požadován „podíl“ na tržbách. K tomu mělo přispět omezování zadávaných zakázek doprovázené sdělením, že se situace může změnit, pokud se firma bude ochotna o své zisky podělit.

Tahle sdělení Pecková s Bendlem nijak nekomentovali. Hejtmanka pouze uvedla, že dozorujícího státního zástupce i ředitele NCOZ požádala o oficiální informace k vyšetřování spojenému s KSÚS – prozatím bez odezvy. O tom, že prověřit a revidovat dlouhodobé smlouvy bylo jedním z Lichtnegerových úkolů, nicméně hovořilo nynější vedení kraje hned po jeho loňském nástupu do ředitelské funkce; společně s kritikou poměrů v KSÚS v předchozím volebním období za vlády ANO a ČSSD a za ředitelování Dvořáka. Zazněla i konkrétní slova o tom, že existuje smlouva z roku 2005, jíž má věnovat pozornost.

Prokázaný převod firmy

„Policisté přímo vypichují, že to byl Nemrah, kdo šéfa silničářů přivedl ke spolupráci s Redlem. A že do byl Redl, kdo dával řediteli úkoly,“ uvádějí dále Seznam Zprávy. Připomínají také, že Lichtneger v roce 2016 založil firmu Sesaneli, která má v předmětu podnikání například poradenství, a tu nyní počátkem června prodal právě Nemrahovi. Že tohle je pravda, si Pecková s Bendlem ověřili ve veřejně dostupných rejstřících. A oba toto zjištění prezentovali jako zásadní důvod, proč Lichtneger dostal padáka. „Musíme jednat rychle a rozhodně – a také budeme. Vůči panu řediteli jsme ztratili důvěru. Není možné, aby v takové situaci vedl organizaci s miliardovým rozpočtem,“ konstatoval Bendl. Jedním dechem ujistil, že na běžném fungování KSÚS se nic nemění.

Kontrola dříve a nyní

Fungování příspěvkové organizace prověří nově vytvořená kontrolní skupina, o jejímž ustanovení rozhodli krajští radní. Za úkol bude mít posoudit veškeré strategické kroky ředitele Lichtnegera. Už předloni, v listopadu 2020, přitom krajští rozhodli o zřízení dozorčí rady pro KSÚS, což v případě příspěvkových organizací není zrovna obvyklé. Jejím předsedou jmenovali Filipa Kořínka (STAN), místopředsedou Romana Tichovského (ODS) – a členy se podle návrhů jednotlivých zastupitelských klubů stali Martin Exner (STAN), Michael Pánek (ODS), Jan Jakob (Spojenci/TOP 09) a Martin Herman (ANO).

Jak tehdy informoval krajský úřad a zaznělo i na jednání krajského zastupitelstva, s měsíční odměnou deset tisíc korun pro předsedu a po osmi tisících pro ostatní členy. Ze zveřejněných zápisů z jednání plyne, že Tichovského a Jakoba posléze vystřídali Petr Procházka a Martin Klásek.

Ještě před třemi týdny byly karty rozdány zcela jinak. Stejná rada kraje, která ho nyní odvolala, Lichtnegerovi na návrh radního Bendla 2. června schválila mimořádnou finanční odměnu v blíže nezveřejněné výši: za dobrou práci. Zejména jako ocenění řízení zimní údržby v sezoně 2021/2022, pokračování procesů majetkové a personální optimalizace, koncepční řešení péče o stromy a vegetaci podél komunikací, aktivní řešení velkého množství veřejných zakázek pro realizaci důležitých silničních staveb a úspěšné zajištění peněz ze Státního fondu dopravní infrastruktury na investiční akce.